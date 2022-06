ANT-MAN 2 (2018)

(Ant-Man and the Wasp)



Babalar ve kızları arasındaki duygusal bağ, filmin alttan alta ilerleyen güçlü temalarından biri. Bir soygun filminin özelliklerini taşıyan ilk “Ant-Man”in aksine kuantum fiziğini temel alan bilimkurgu ağırlıklı bir öykü seyrediyoruz. Ama dünyayı kurtarma öyküsü değil. Ant-Man, farklı alemlerde yaşayan Hank Pym (Michael Douglas) ile Janet Van Dyne'ı (Michelle Pfeiffer) kavuşturmaya çalışıyor... Bir başka önemli tema ise ebeveyn- çocuk ilişkileri... Hank Pym ve Scott Lang / Ant-Man’in amacı aslında her şeyden önce iyi bir baba olmak. Romantik komediyle aksiyonu birleştiren filmin ilk bölümünde Hope’un, Sonny Burch'ün mekânında aniden Wasp’a dönüşüp dövüştüğü sahne mükemmel. Her şeyin küçülmesi ve büyümesi, filmin sadece aksiyonunu değil mizahını da belirliyor.