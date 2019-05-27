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Babasından İrem Su'ya hüzünlendiren mektup

Burdur'da mart ayında alkollü sürücünün çarptığı otomobilde yaşamını yitiren üniversite öğrencisi İrem Su Akkaya'nın babası Halil Akkaya, kızı için mektup yazdı. Mektubunda utanarak yaşamaya devam edeceklerini belirten Akkaya, "Ben sıcacık odamda, sen kara toprakta. Utanıyorum içtiğim çaydan, sigaramdan" ifadelerine yer verdi. Aile kazanın geçtiğimiz gün görülen ilk duruşmasında sanığın savunmasına tepki göstererek, 'Bu kaza değil, cinayet' demişti

Bu acının tarifi yok


Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) İstiklal Yerleşkesi kavşağında 13 Mart sabahı meydana gelen kazada, Süleyman Emre Kılınç yönetimindeki otomobil ile uzman çavuş Emre Esmer yönetimindekiplakalı otomobil çarpıştı. Mobese kameralarına da yansıyan kazada Süleyman Emre Kılınç ile yanındaki İrem Su Akkaya ve Beyza Din (19) ile diğer otomobilin sürücüsü Emre Esmer yaralandı. Burdur Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Isparta'daki özel hastaneye sevk edilen MAKÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü birinci sınıf öğrencisi İrem Su Akkaya, bir gün sonra yaşamını yitirdi.


'SEN SEVMEZDİN YAĞMURU'

Kızını kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşayan Halil Akkaya, İrem Su'ya hitaben yazdığı mektupla hüzünlendirdi. Baba Halil Akkaya, mektubunda, "Bugün yine sabah oldu, açtım gözlerimi salavat getirerek yeni güne. Utandım uyumaktan sıcacık yatağımda. Yine yağmur yağıyor. Sen sevmezdin yağmuru. Kızdım gökyüzüne yine ağlıyor diye. Biz artık ağlayamıyoruz da. Utandım kendimden o anda. Gökyüzü bile ağlıyor. Ben ağlayamıyorum. Sonra dedim ki şükür bir günü daha geride bırakıp bir gün daha yaklaştım mutlu sona. Yaklaştım sana ve sevgiliye kavuşmaya. Bir günü daha bıraktım geride. Geldim işime cenk yeri ambarlara. Açtım bilgisayarımı. Ekranda en sevdiklerim. Sen ve annen. Utandım yolda gelirken. Arkadaş espri yaptı da ben güldüm diye. Başladım işime utanarak aldığım nefese. Ben sıcacık odamda, sen kara toprakta. Utanıyorum içtiğim çaydan, sigaramdan. Ben ne yapıyorum diye" ifadelerine yer verdi.



'KORKMUYORUM ARTIK ÖLÜMDEN'

Kızını unutmadığını, unutamayacağını anlatan Halil Akkaya, mektubun devamında şunları kaydetti:

"Saat 16 olur giderim senin çok sevdiğin Soma'na. Unutmadan söyleyeyim artık Soma'yı ben de çok seviyorum. Hatta senin kullandığın markaları kullanıyoruz. Biz böyleyiz, utanarak yaşamaya devam ediyoruz. Ta ki sana kavuşana kadar. Ama utandığım sen değilsin bir tanem. Sen gittikten sonra yaşayabildiğime utanıyorum. Korkmuyorum artık ölümden. Korkacak bir şey yok sanırım. Sen bile ideallerini bırakıp, gencecik yaşında gittiğine göre. Korkulacak bir şey yok sanırım. 'Neden' diye halen sormuyorum. Sormayacağım da. Sen yeni yuvanda rahat ol kızım. Ben yine utanmaya devam ederek sana kavuşacağım günü bekliyorum."



'KAZA DEĞİL, CİNAYET' DEMİŞTİ

Acılı baba, Uzman Çavuş Emre Esmer'in tutuklu yargılandığı ilk duruşmada verdiği ifadede, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını isteyerek, "Bunu kaza olarak kabul etmiyorum. Hiç bir şekilde kaza unsuru taşımıyor. Kasıtlı olarak değerlendirilmeli" demişti. Aile, Esmer'in ailevi sorunları olduğu için bir restoranda olay günü alkol aldığını söyleyerek yaptığı savunmaya da tepki göstermişti.

 

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