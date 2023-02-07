Babasını öldürdü, annesi ile iki kardeşini yaraladı

AA

Şırnak'ta, babasını bıçaklayarak öldürüp, annesi, ağabeyi ve ablasını yaralayan zanlı Abdullah K. (24) gözaltına alındı.

Merkez Yeni Mahalle Şaranlar Sitesinde aile içerisinde kavga olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine gitti. Ekipler, girdikleri evde Ahmet K. (57), eşi Veciha K. (51), oğlu Muhammed K. (27), kızı Zehra K.'yi (25) bıçaklanmış, oğlu Abdullah K.'yi (24) de baygın halde buldu.

BABA HASTANEDE KURTARILAMADI

Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince aile üyeleri, Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan baba Ahmet K. burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

3 GÜN ÖNCE DE ANNE BABASINI BIÇAKLAMIŞ

Zanlı Abdullah K. tedavisinin ardından gözaltına alındı. Şüphelinin 3 gün önce de anne ve babasını bıçakla yaraladığı öğrenildi.

*Fotoğraf: DHA