Babasını yaralamış annesini öldürmüştü! İşte caninin ifadesi!

Çıkan sesler üzerine eşinin yattığı odaya giren baba Nevzat Köşebent (62), oğluna ne yapıyorsun diyerek engel olmaya çalıştı. Bu sırada baba da bıçak darbelerine maruz kaldı.

Komşuların elinden bıçağını aldığı Ahmet Yavuz Köşebent, olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındı. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen şüpheli, hastanede elinden tedavisi yapıldıktan sonra ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

"GİZEMLİ BİR İÇ SES ANNEMİ ÖLDÜRMEMİ SÖYLEDİ"

Anne ve babasıyla bir sorunu olmadığını öne süren Ahmet Yavuz Köşbent'in ifadesinde, "Anne ve babamla daha önceden hiçbir problemimiz yoktu. Sabah uyurken gizemli bir iç ses bana anne ve babamı öldürmemi söyledi.

"BABAMI BIÇAKLAMAYA DEVAM ETTİM"

Annem ve babam ayrı odalarda yatıyor. Annemin odasına usulca girdim, uykudayken boğazını kestim. Annemin hırıltısına babam geldi. Bana 'Sen ne yapıyorsun?' dedi. Bu sefer babamı bıçaklamaya başladım. Babam kaçtı, ben de peşine gittim. Karşı komşunun zilini çaldı. Kapıyı yaşlı bir amca ve teyze açtı. Benim elimden bıçağı aldılar. Ben eve tekrar girip mutfaktan bir meyve bıçağı alıp geri geldim. Babamı tekrar bıçaklamaya devam ettim. O bıçağı da elimden aldılar. Komşular olmasaydı babamı da öldürecektim" dediği öğrenildi.

BABA YOĞUN BAKIMDA

Emniyetteki sorgusu tamamlanan Ahmet Yavuz Köşebent, güvenlik önlemi altında adliyeye çıkarıldı. Şüpheli, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. Bu arada ağır yaralı olarak Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan baba Nevzat Köşebent'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

ANNESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Oğlu tarafından öldürülen anne Serpil Köşebent, dün cuma namazı sonrası Narmanlı Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.