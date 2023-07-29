Babasının emaneti leylek yuvalarının bakımını 30 yıldır aksatmıyor

Özkütükçü, her yıl leyleklerin gelmesini heyecanla beklediğini anlatarak, leyleklerin bölgeye göç ettiği dönemi dört gözle beklediğini aktardı.

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"Kış bizim için zor geçiyor, 'Şu leylekler gelse de biraz sevinsek' diyoruz. Geldiklerinde de çok mutlu oluyoruz. Sabah ezanıyla ötmeye başlıyorlar, bunları dinlemek bambaşka bir şey.