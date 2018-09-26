Babel, Ronaldo’yu ikiye katladı!

Alvaro Negredo'nun Al Nasr'a transferi sonrası forvet sıkıntısını daha fazla hissetmeye başlayan Beşiktaş'ın imdadına yetişen isimler Pepe ile birlikte Ryan Babel oldu. Pepe bu sezon 5 kez ağları sarsarken, Babel ise 6 golle takımının en skorer ismi unvanını eline geçirdi.

UEFA Avrupa Ligi'nde 1-0 kazanılan LASK Linz ve 3-1 kazanılan Sarpsborg maçlarında iki kez fileleri sarsan Babel,Süper Lig'de de 4 kez rakip kalecileri avlayarak, siyah-beyazlı takımın kazandığı 8 puana doğrudan katkı sağladı.

Bu performans, Hollandalı yıldıza Avrupa'nın 5 majör ligi baz alınarak yapılan değerlendirmede, 30 yaş üstü sol açıklar arasında 'en golcü futbolcu' unvanını da kazandırdı. 31 yaşındaki futbolcu, Juventus'ta 6 maçta 3 gol atan Cristiano Ronaldo'yu geride bıraktı!

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