Babil 14. bölümüyle dün akşam ekranlara geldi. Babil'de tüm dengeler adım adım değişiyor. İrfan büyük gerçeği öğrendi. Dizinin yeni bölüm fragmanında ise İrfan'ın Eda ile olan büyük yüzleşmesi fırtınanın şimdi başladığını gösteriyor. Babil 15. yeni bölüm fragmanı ve 14. son bölüm özeti haberimizde.

BABİL 15. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

BABİL 14. SON BÖLÜM ÖZETİ

Dost düşman değişiyor! Parmaklıklar ardında öğrendiği gerçek İrfan'ı darmadağın ederken, Egemen Eda'nın hışmına uğruyor. Ayşe, İrfan'ı kurtarmak için çırpınırken, Kudret Süleyman'ı bedeli ağır bir seçime zorluyor.

İlay'ın öfkesi sürpriz bir ortaklığın doğmasına yol açarken, İrfan içine düştüğü karanlıktan çıkmak için geri dönüşü olmayan bir kararın eşiğine geliyor.