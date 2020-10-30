Babil dizisi yeni bölüm neden yok? Ekranı başına geçen seyirciler Star TV'de Babil dizisinin yeni bölümünü göremeyince bu sorunun yanıtı merak edildi. Babil dizisinin bugün İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle yayınlanmadığı öğrenildi.

BABİL YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?

— Babil Dizi (@babildizi) October 30, 2020

BABİL SON BÖLÜM ÖZETİ

İrfan, Eda ve Egemen’in evlilik kararıyla, Deniz’i kaybetmeye bir adım daha yaklaşırken; Süleyman İrfan’ı saf dışı bırakacak yeni bir oyun kuruyor. Ayşe; Hakan’a deşifre olmamak için zor bir seçim yaparken, İlay bir kez daha aklı ve kalbi arasında kalıyor.