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HaberlerGündem3. SayfaBacanak ve kayınpeder cinayeti kamerada
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Konya'daki bacanak ve kayınpeder cinayeti kamerada

Konya'da bacanağı Mustafa Arslan (36) ve kayınpederi Bekir Dağdeviren'i (68) pompalı tüfekle öldürüp, ateş etmek istediği kayınbiraderi Enes Dağdeviren tarafından engellenen Şenol Yasak'ın (39) saldırı anlarının güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Tutuklanan Yasak'ın, ifadesinde, "Engel olmasaydı kayınbiraderimi de öldürecektim" demişti

Bacanak ve kayınpeder cinayeti kamerada
Bacanak ve kayınpeder cinayeti kamerada
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DHA

Konya'da bacanağı Mustafa Arslan (36) ve kayınpederi Bekir Dağdeviren'i (68) pompalı tüfekle öldürüp, ateş etmek istediği kayınbiraderi Enes Dağdeviren tarafından engellenen Şenol Yasak'ın (39) saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, çarşamba günü saat 17.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Şeker Mahallesi Şefikcan Caddesi'ndeki mobilyacıda meydana geldi. Halime Yasak, 4 ay önce, iddiaya göre, 16 yıllık eşi Şenol Yasak ile uyuşturucu kullanması nedeniyle tartıştı. Halime Yasak, tartışmanın ardından 9 ve 15 yaşlarındaki 2 oğlunu alıp, Muğla'daki akrabalarına gitti.

Eşinin yanına 2 ay önce giderek, barışmak isteyen Şenol Yasak, olumsuz yanıt alınca 15 yaşındaki oğlunu da alıp, Konya´ya döndü. Şenol Yasak, 2 gün önce de kayınpederi Bekir Dağdeviren ve kayınbiraderi Enes Dağdeviren'in yanına gidip, halen eşinin yanında kalmaya devam eden 9 yaşındaki diğer oğlunu da Konya'ya getirmek istediğini söyledi. Olumsuz yanıt alınca aralarında tartışma çıkarken, Yasak oradan ayrıldı.

TÜFEĞİ MONTUNUN İÇİNE GİZLEMİŞ

Şenol Yasak, olay günü montunun içine sakladığı pompalı tüfekle minibüse binerek, bacanağı ve mobilya ustası Mustafa Arslan'ın iş yerine gitti. Yasak, içeri girer girmez tüfekle Arslan´a ateş ederek, öldürdü. Daha sonra iş yerine ait kamyoneti alan Yasak, bu kez de Fatih Mahallesi'ndeki Karatay Sanayi Sitesi'nde oto tamircisi kayınpederi Bekir Dağdeviren'in yanına gitti. Yasak, iş yeri önünde karşılaştığı kayınpederi Dağdeviren'e pompalı tüfekle ateş açıp, karnından ağır yaraladı. Dağdeviren, kanlar içinde yere yığıldı. Yasak da içeri girip, ateş etmek istediği kayınbiraderi Enes Dağdeviren tarafından engellendi.

Arbedeyle ikili, dışarı çıktıktan sonra çevredekiler de müdahale edip, Yasak'ın elinden tüfeği aldı. Bu anlar ise iş yerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı. İhbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Bekir Dağdeviren, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şenol Yasak ise olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

'ENGELLEMESE KAYINBİRADERİMİ DE ÖLDÜRECEKTİM'

Olaydan önce uyuşturucu tedavisinde kullanılan kırmızı reçeteli ilaçlardan aldığı öğrenilen Şenol Yasak'ın, kayınpederinden sonra engellemese kayınbiraderini de öldüreceğini söylediği öğrenildi. Eşiyle ayrı yaşadığını belirten Yasak'ın, ifadesinde, "Eşimle barışmak istedim ama barışamadım. 2 oğlumuz var. Oğullarımdan birini daha önce yanıma getirdim. Diğerini de getirmek için uğraşıyordum. Ben uzun zamandır uyuşturucu tedavisi görüyorum. Eşimin ailesine gittim ama beni sürekli kovdular. 2 gün önce de baldızlarım, bacanağım ve kayınvalidemle tartıştık. Olay sabahı da benden şikayetçi olduklarını öğrendim. Bunu öğrenince çok sinirlendim. Onları öldürmeye karar verdim. Bir yerden tüfek buldum. Tüfeği montumun içine saklayıp, minibüse binip gittim, öldürdüm" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen Yasak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Musa Arslan ve Bekir Dağdeviren'in cenazeleri de Musalla Mezarlığı´nda defnedildi.

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