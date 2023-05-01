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Bade İşçil'i isyan ettiren görüntü: Çöpünüze sahip çıkın

Köpeğiyle birlikte Boğaz'da yürüyüşe çıkan Bade İşçil, etrafa çöp bırakılmasına sitem etti. Ünlü oyuncu, konuya ilişkin "İstanbul Boğazı harika. Ama ne olur çöpünüze sahip çıkın. Bu atılan çöpler denize, yollara savruluyor. Hepinizin pisliğini temizlemeye çalışan da bir insan" ifadelerini kullandı

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  • Bade İşçil'i isyan ettiren görüntü: Çöpünüze sahip çıkın - Magazin haberleri

    Köpeğiyle birlikte Boğaz'da yürüyüşe çıkan Bade İşçil, karşılaştığı manzara karşısında sinirlendi. Etrafa bırakılan çöpler ve balık tutanların bıraktığı kancalı misinaları görünce kendini tutamayan oyuncu, kirliliğe sitem etti.

    Bade İşçil, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunarak takipçilerini uyardı.
  • Bade İşçil'i isyan ettiren görüntü: Çöpünüze sahip çıkın - Magazin haberleri

    "ÇÖPÜNÜZE SAHİP ÇIKIN"

    Deniz kenarına bırakılan çöplerin fotoğrafını paylaşan Bade İşçil, "İstanbul Boğazı harika. Hafta sonu hava da güzel olunca tıklım tıklım oluyor. Hakkımızdır Boğaz havası almak, keyifle manzarayı seyretmek, yürümek, koşmak, balık tutmak. Ama ne olur çöpünüze sahip çıkın" ifadelerini kullandı.
  • Bade İşçil'i isyan ettiren görüntü: Çöpünüze sahip çıkın - Magazin haberleri

    "ÇÖPLER DENİZE, YOLLARA SAVRULUYOR"

    Bade İşçil, daha sonra "Bu atılan çöpler denize, yollara savruluyor. Hepinizin pisliğini temizlemeye çalışan da bir insan. O da bir vatandaş" dedi.
  • Bade İşçil'i isyan ettiren görüntü: Çöpünüze sahip çıkın - Magazin haberleri

    "KANCALI MİSİNALARINIZI YOLLARA ATMAYIN"

    Ayrıca yürüyüş yaparken karşısına çıkan kancalı misinaları toplayıp çöpe atan Bade İşçil, "Hele ki balık tutan arkadaşlardan rica ediyorum, ne olur dolanan kancalı misinalarınızı, çöpe bile atarken paketlemeniz gerekirken, yollara atmayın. Ben bugün yol boyunca toplayıp çöpe attım" ifadelerini kullandı.
  • Bade İşçil'i isyan ettiren görüntü: Çöpünüze sahip çıkın - Magazin haberleri

    "TUTMAK İÇİN BALIK DA KALMAYACAK"

    Kancalı misinaların ne kadar tehlikeli olabileceğine değinen Bade İşçil, sözlerini şöyle sürdürdü: Bunlar çoluk çocuk için, koşan, yürüyen insanlar için, kediler, köpekler için çok tehlikeli. Bir rüzgarla denize savrulsa, tutmak için balık da kalmayacak. Her şeyi geçtim, bu sorumsuzluk en çok sana zarar veriyor. Bir düşün.

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