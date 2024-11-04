Bademin Bilinmeyen Faydaları - Çiğ Bademin Cilde, Saça ve Bebeklere Faydaları ile Zararları Neler?

Badem ağacından elde edilen bir tohum türü olan bu yemiş, zengin lif oranı ve vitamin- mineralleriyle göze çarpar. Sağlıklı beslenme listelerinde kendisine mutlaka rastlanan çiğ badem, aynı zamanda kozmetik ürünlerde de sıklıkla kullanılır. Özellikle bademin saç ve cilt sağlığına olan katkısı dikkat çekicidir. İşte çiğ bademin faydaları…

BADEMİN FAYDALARI

Çiğ bademin faydaları aşağıda sıralanmıştır;

● Dönemsel şekilde gelişen zihinsel yorgunluğa çok iyi gelir.

● Badem yağı, kabızlığı giderme ve müsil etkisi sağlama gibi özelliklere sahiptir.

● Cinsel organlarda ve idrar yollarında oluşan iltihap ve enfeksiyonlara karşı tedavi destekleyici niteliği vardır.

● Gün içinde 70 gramdan fazla tüketildiğinde E vitamini içeren diğer besinlerin de aşırı derecede alınmadığından emin olunmalıdır.

Çiğ bademin cilde faydaları oldukça dikkat çekicidir. E vitamini bakımından son derece zengin olan çiğ badem, cilt hücrelerinin yenilenmesi noktasında bir hayli destekleyicidir. Yeterli miktarda, düzenli şekilde alınan çiğ badem, ilerleyen dönemlerde cilt kusurlarının iyi hâle gelmesini sağlar. İdeal kullanımda cilt dikkat çekici ve parlak bir görünüme kavuşabilir.

● 70 gramın üzerinde tüketilen badem; bulanık görme, mide bulantısı ve baş dönmesi gibi potansiyel semptomlar ortaya çıkarabilir.

Çiğ bademin saça faydaları da en az cilt kadar öne çıkar. Omega- 3 ve E vitamini bakımından zengin olan çiğ badem, saçların zaman içinde kaybettiği nemin geri dönmesine destek olur. Aynı zamanda çiğ bademin saç köklerini besleme özelliği de vardır. Saçların parlak görünüme kavuşmasını sağlayan çiğ badem, aynı zamanda kepek önleyici özelliğe de sahiptir. Düzenli kullanımda saç rengini koruma özelliği de vardır.

Peki hamilelikte badem yararlı mı? Gebelik sürecinde bademin düzenli şekilde tüketilmesiyle birçok fayda elde edilebilir. Hamilelik döneminde düzenli çiğ badem tüketildiğinde şunlar elde edilebilir;

● Zengin besin içeriği ve yüksek sayıdaki E vitamini değeriyle potasyum, protein, kalsiyum ve sağlıklı yağlar içerir. Böylece anne adayının ve bebeğin karşılıklı olarak sağlıklı bir süreç geçirmesini destekler.

● Hamilelik döneminde annenin enerji ihtiyacı çok artar. Badem, bu noktada yüksek kalori içeriğiyle ve sunduğu zengin besin içeriğiyle anne adaylarının yardımcısı olur.