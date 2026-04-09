BAE: İran ateşkese uymalı

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın iki hafta süreyle ateşkes ilan edildiğini duyurmasına rağmen İran’ın BAE ve bazı Körfez ülkelerine yönelik saldırılarını sürdürdüğüne dikkat çekildi.

Bakanlığın açıklamasında, Trump’ın duyurusunun yakından takip edildiği belirtilerek, anlaşmanın maddelerine ilişkin daha fazla açıklık talep edildiği ifade edildi.

Açıklamada, İran’ın bölgede tüm düşmanca faaliyetleri derhal durdurması ve Hürmüz Boğazı’nın koşulsuz ve tamamen yeniden açılmasının yanı sıra "terör saldırılarını" durdurması ve deniz seyrüsefer güvenliğini garanti altına alması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, son 40 gün içinde enerji tesisleri, altyapı ve sivil hedeflere yönelik yaklaşık 2 bin 819 balistik ve seyir füzesi ile insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıların can ve mal kaybına yol açtığı belirtilerek, bu durumun İran’ın sorumluluğunun açık olduğunu ortaya koyduğu ifade edildi.

Bakanlığın açıklamasında, İran’ın bu saldırılar nedeniyle hesap vermesi ve oluşan zararları tamamen tazmin etmesi gerektiği dile getirildi.

Açıklamada, İran kaynaklı tehditlerin kapsamlı şekilde ele alınması ve bu çerçevede nükleer kapasite, balistik füzeler, insansız hava araçları, askeri yetenekler ile bölgedeki müttefik unsurlar ve deniz güvenliğine yönelik tehditlerin de dahil edilmesi gerektiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca İran tehditleriyle mücadelenin, nükleer yetenekleri, balistik füzeleri, insansız hava araçları, askeri yetenekleri ve bölgedeki vekil güçleri ve terörist örgütleri de dahil olmak üzere kapsamlı ve eksiksiz olmasının yanı sıra Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünü hedef alan tehditler, ekonomik savaş ve korsanlığın durdurulması gerektiği vurgulandı.

ABD-İran arasında İsrail’i de kapsayan geçici ateşkes

ABD ve İsrail’in İran’a 28 Şubat’ta başlattığı saldırıların ardından İran’ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan’da 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran’dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

“İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad’da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Türkiye, Pakistan ve Mısır; ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.

Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak Lübnan’a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

*Fotoğraf: Associated Press, temsilidir