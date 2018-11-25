Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Washington Büyükelçisi Yusuf Uteybe, Dubai'de bir akşam yemeği verdi. BAE Prensi Muhammed bin Zayid en-Nahyan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın da katıldığı yemeğin ardından lüks bir yatta eğlence programı düzenlendi. Eski Suud İstihbarat Şefi Türki el Faysal'ın da katıldığı eğlence sırasında çekilen fotoğraflar ve bir video sosyal medyaya düştü. İçki servisinin de yapıldığı gecede yaşananlara sosyal medya kullanıcıları büyük tepki gösterdi.

TUNUS'TA "SELMAN GELMESİN" TEPKİSİ

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre öte yandan Prens Selman'ın ziyarette bulunacağı öğrenilen Tunus'ta da tepkiler dile getirilmeye başlandı. Tunus Hükümet Sözcüsü Seyda Karaş'ın bir radyoda yaptığı konuşmasında Prens Selman'ın 27 Kasım'da Tunus'u ziyaret edeceğini doğrulamasının ardından, Tunus Gazeteciler Sendikası, muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinden sonra yurt dışı turuna çıkan Veliaht Prens Selman'ın, "kanlı sicilini aklamaya" çalıştığını öne sürdü. Tunus'taki STK'ların ziyarete soğuk baktığı öğrenildi.

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