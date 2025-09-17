Baerbock'tan iki devletli çözüm çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Başkanı Annalena Baerbock, hem İsraillilerin hem de Filistinlilerin kalıcı bir barış, güvenlik ve onur içinde yaşamasını sağlamanın tek yolunun iki devletli çözümden geçtiğini söyledi.

Baerbock, gelecek hafta başlayacak BM Genel Kurul toplantıları kapsamında BM Genel Merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Filistin sorununun barışçıl çözümü ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi için üst düzey uluslararası bir konferans düzenleyeceklerini belirten Baerbock, "Bu, İsrail-Filistin sorununun bitmeyen savaş, sürekli işgal ve terörle çözülemeyeceği gerçeğini ele almak için bir fırsat." dedi.

Hem İsraillilerin hem de Filistinlilerin kalıcı bir barış, güvenlik ve onur içinde yaşamasını sağlamanın tek yolunun iki devletli çözümden geçtiğini ifade eden Baerbock, öte yandan Gazze'de artarak devam İsrail saldırılarını da "kabul edilemez" olarak niteledi.

Baerbock, BM'nin Gazze'deki İsrail saldırılarını durduramamakla eleştirildiği yönündeki bir soruya da, "BM'nin, Genel Kurul'da, Güvenlik Konseyi'nde alınan kararlardan çok daha fazlası olduğunu asla unutmamalıyız. Son 2 yıldır BM olmasaydı Gazze'de insani yardımlar olur muydu?" şeklinde yanıt verdi.