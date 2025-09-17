Habertürk
        Baerbock'tan iki devletli çözüm çağrısı

        Baerbock'tan iki devletli çözüm çağrısı

        Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Başkanı Annalena Baerbock, İsrail ile Filistin arasında kalıcı barış için iki devletli çözüm çağrısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2025 - 21:35 Güncelleme: 17.09.2025 - 21:35
        Baerbock'tan iki devletli çözüm çağrısı
        Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Başkanı Annalena Baerbock, hem İsraillilerin hem de Filistinlilerin kalıcı bir barış, güvenlik ve onur içinde yaşamasını sağlamanın tek yolunun iki devletli çözümden geçtiğini söyledi.

        Baerbock, gelecek hafta başlayacak BM Genel Kurul toplantıları kapsamında BM Genel Merkezinde basın toplantısı düzenledi.

        Filistin sorununun barışçıl çözümü ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi için üst düzey uluslararası bir konferans düzenleyeceklerini belirten Baerbock, "Bu, İsrail-Filistin sorununun bitmeyen savaş, sürekli işgal ve terörle çözülemeyeceği gerçeğini ele almak için bir fırsat." dedi.

        Hem İsraillilerin hem de Filistinlilerin kalıcı bir barış, güvenlik ve onur içinde yaşamasını sağlamanın tek yolunun iki devletli çözümden geçtiğini ifade eden Baerbock, öte yandan Gazze'de artarak devam İsrail saldırılarını da "kabul edilemez" olarak niteledi.

        Baerbock, BM'nin Gazze'deki İsrail saldırılarını durduramamakla eleştirildiği yönündeki bir soruya da, "BM'nin, Genel Kurul'da, Güvenlik Konseyi'nde alınan kararlardan çok daha fazlası olduğunu asla unutmamalıyız. Son 2 yıldır BM olmasaydı Gazze'de insani yardımlar olur muydu?" şeklinde yanıt verdi.

        Almanya Dışişleri Bakanlığı döneminde İsrail'in kendini savunma hakkı çerçevesinde sivil tesislerin korunmayabileceği yönündeki tartışmalı açıklamasıyla ilgili olarak da Baerbock, sözlerinin "kırpıldığını" savunarak, "Uluslararası insancıl hukukun sivillerin ve sivil altyapının korunmasını gerektirdiği apaçık ortadadır. Her zaman korunmaları gerekir. Geçmişteki konuşmalarımda da bu konuda çok nettim." dedi.

        Baerbock'un, Gazze'de 7 Ekim 2023'te başlayan olayların birinci yılı dolayısıyla Alman Federal Meclisi'nde 10 Ekim 2024'te düzenlenen oturumda yaptığı konuşma tepki çekmişti. "Meşru müdafaa elbette sadece teröristlere saldırmak değil, onları yok etmek anlamına gelir." diyen Baerbock, Hamas'ın sivil yerleşim yerleri ve okullara saklandığını iddia etmişti.

        Annalena Baerbock, "Bu nedenle BM'ye sivil alanların da teröristler tarafından kötüye kullanıldığı için koruma statüsünü kaybedebileceğini açıkça ifade ettim." demişti.

