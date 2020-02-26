Bafra pidesi tarifi, nasıl yapılır?

Bafra Pidesi nasıl yapılır? Karadeniz’in kalbinden gelmiş olan bu lezzet. İçerisindeki kıymasıyla kıtır kıtır hamuruyla ağzınızın suyu akıtıp her ısırıkta sizi mutlu edecektir. Dilerseniz Bafra Pidesi için gerekli malzemeler aşağıda yer almaktadır deneyebilirsiniz. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.

Bafra Pidesi Malzemeler:

2 su bardağı ılık su

Yarım Paket kuru maya

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı şeker

4-5 bardak un

Bafra Pidesi İç Harcı için:

500 gram kıyma

2 adet sivri biber

Biraz sıvı yağ

1 yemek kaşığı tereyağı

Tuz

Karabiber

Kırmızı biber

Bafra Pidesi Üzeri için:

Biraz sıvıyağ

1 yumurta sarısı

Fırından çıkınca üzerine: Tereyağı

Bafra Pidesi Yapılışı: