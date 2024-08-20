Bağcılar'da ilk hasadı gençler yaptı

Bağcılar'ın "Üzüm Bağı"nda ilk hasadı gençler yaptı
İstanbul'un Bağcılar Belediyesi Nostalji Bahçeleri'nden olan "Üzüm Bağı"nda bağ bozumuna katılan gençler, dalından üzüm toplamanın mutluluğunu yaşadı. Şehir ortamında üzüm yetiştirerek ilçede nostaljiyi yaşattıklarını ifade eden Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, "Üzüm bahçemiz hemşehrilerimizin nefes alacağı çok güzel bir yer. Aileler, birlikte hem piknik yapıyor hem de keyifli zaman geçiriyorlar. Ayrıca burası her sene güzel mahsul veriyor. Bu yıl ki hasadımızı gençler yaptılar" dedi
İstanbul Bağcılar Belediyesi'nin hizmete sunduğu "Nostalji Bahçeleri"nin ilki olan "Üzüm Bağı"nda hasat heyecanı yaşandı.
ÜZÜMLERİ EVLERİNE GÖTÜRDÜLER
Her yıl düzenlenen bağ bozumu etkinliğine bu kez Gençlik Merkezi'nde eğitim gören öğrenciler katıldı. Kollarına sepetlerini takan gençler, bahçede dolaşıp üzüm hasadı yaptı. Davetliler, makaslarla kopardıkları üzüm salkımlarını yanlarındaki sepetlere doldurdu. Renkli görüntülerin yaşandığı bahçede gençler topladıkları üzümleri evlerine götürdüler.
"DALINDAN MEYVE TOPLAMANIN MUTLULUĞU"
Şehir ortamında üzüm yetiştirerek ilçede nostaljiyi yaşattıklarını dile getiren Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “Üzüm bahçemiz hemşehrilerimizin nefes alacağı çok güzel bir yer. Aileler, birlikte hem piknik yapıyor hem de keyifli zaman geçiriyorlar. Ayrıca burası her sene güzel mahsul veriyor. Bu yıl ki hasadımızı gençler yaptılar. İstedik ki dalından meyve toplamanın mutluluğunu yaşasınlar" dedi.
"YEŞİL ALAN İKİ YILDA YÜZDE 20 ARTTI"
İlçenin çehresinin değiştiğine dikkat çeken Özdemir, "Bağcılar'da yeşil alan miktarını 2 yıl içinde yüzde 20 artırdık. 20'ye yakın yeni park yaptık. Muazzam bir millet bahçesini Bağcılarlı hemşehrilerimize kazandırdık. Bağcılar artık yeşil alanlarıyla öne çıkan bir ilçe olacak" ifadelerini kullandı.