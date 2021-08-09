Bağcılar'daki iğrenç olayda tutuklama kararı!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Bağcılar'daki iğrenç olayda tutuklama kararı! - Haberler
ABONE OL

Bağcılar'da 9 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunan zanlı tutuklandı

Bağcılar'da 9 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu A.M. (17) 'Çocuğa cinsel taciz' suçundan tutuklandı. Şüpheli A.M.'nin ifadesinde suçlamaları kabul etmediği öğrenildi

Bağcılar'daki iğrenç olayda tutuklama kararı! - Haberler
Bağcılar'daki iğrenç olayda tutuklama kararı!
0:00 / 0:00
DHA

Bağcılar Kemalpaşa Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde apartmanın bodrum katında yaşayan 17 yaşındaki yabancı uyruklu A.M. iddiaya göre bakkaldan eve dönen 9 yaşındaki E.B. isimli kızı taciz etmesiyle ilgili gözaltına alınmıştı.

DHA'nın haberine göre, şüpheli A.M. emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık tarafından ifadesi alınan A.M. 'Çocuğa cinsel taciz' suçundan tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Bakırköy Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüphelinin tutuklanmasına karar verildi.

İFADESİNDE SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Yabancı uyruklu A.M. savcılığa verdiği ifadede suçlamaları kabul etmediğini belirterek yakalanmış olduğu evde misafir olduğunu, o evde yaşamadığını, 9 yaşındaki E.B.'yi tanımadığını ve o gün hiç bakkala gitmediğini söylediği öğrenildi. Ayrıca taciz edilen kızın yengesinin söylediği gibi üzerinde beyaz giysi olmadığını da ifade etti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika! Kocaeli Kartepe'de fabrikada yangın!
GÜNDEM Fabrikada korkutan yangın!
Muharrem ayı duası nedir? Hicri yılbaşında hangi dualar okunur? Muharrem ayında okunan dualar ve anlamları
GÜNDEM Muharrem ayı duası nedir?
YİNE KOCA DEHŞETİ! Kayınbiraderine 'Kardeşine zarar vereceğim' diye mesaj atıp eşini öldürdü! - Haberler
GÜNDEM 'Kardeşine zarar vereceğim' mesajı atıp eşini ...
Son dakika... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklamalar
GÜNDEM 'Yangına müdahale süresi 12 dakikaya indi'
Korkunç olay! Park kavgasında kan aktı - Haberler
GÜNDEM Korkunç olay! Park kavgasında kan aktı
Arnavutköy'de kayıp 3 kız çocuğu aranıyor
GÜNDEM Arnavutköy'de kayıp 3 kız çocuğu aranıyor
Gri kategorideki Hizbullah üyesi yakalandı
GÜNDEM Gri kategorideki Hizbullah üyesi yakalandı
15 kişinin öldüğü kazada şoke eden iki iddia! - Haberler
GÜNDEM 15 kişinin öldüğü kazada şoke eden iki iddia!
Arıza yapan otomobile çarptı: 1 ölü, 7 yaralı
GÜNDEM Arıza yapan otomobile çarptı: 1 ölü, 7 yaralı
Diyarbakır'da panik! Taziyeye giden aynı aileden 30 kişi, koronavirüse yakalandı
GÜNDEM Taziyede 30 kişiye koronavirüs bulaştı!