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        Haberler Gündem İstanbul Bağdat Caddesi'ndeki otelde yangın çıktı | Son dakika haberleri

        Bağdat Caddesi'ndeki otelde yangın çıktı

        Kadıköy Bağdat Caddesi'nde bir otelde bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında yangın söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 23:13 Güncelleme: 05.06.2024 - 23:52
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        Bağdat Caddesi'nde yangın
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        Fener Kalamış Caddesi'nde bulunan otelin havalandırma bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Müşteriler tedbir amaçlı bir süre otelin dışına çıkarıldı.

        Otele gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı, caddedeki trafik akışı kontrollü sağlandı.

        Farklı ilçelerden sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Yangının söndürülmesinin ardından müşteriler tekrar içeriye alındı, caddedeki trafik akışı da normale döndü.

        Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir

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        #Bağdat Caddesi
        #haberler
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