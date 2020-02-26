Baget haşlama nasıl yapılır? Haşlama pek çok kişinin sevmediği ancak çok sağlıklı bir pişirme türüdür. Özellikle tavuğun haşlanırken yanındaki sebze arkadaşlarıyla suyuna kattığı vitaminler saymakla bitmez. Büyük küçük sağlık için arada sırada haşlama yemeği yemelidir. Bu tarifimizde Baget haşlamadan sizlere bahsedeceğim.

Baget haşlama malzemeler:

8-10 adet baget

3 orta boy patates

3 orta boy havuç

2 adet soğan

2 diş sarımsak

Tuz

Karabiber

Baget haşlama yapılışı: