Ani kilo kaybı, iştahsızlık ve karın ağrısı şikayetlerini sıkça yaşıyorsanız doktora görünmenizde fayda var. Çünkü bağırsak parazitiniz olabilir. Peki bağırsak parazitleri nedir? Belirtileri nelerdir? Bağırsak parazitlerinin tedavisi nasıl yapılır? Bağırsak parazitleriyle ilgili tüm detaylar haberimizde...
BAĞIRSAK PARAZİTİ NEDİR?
Bağırsak parazitleri çoğunlukla gözle görülemeyen yumurtaların ağızdan alınarak, gözle görülen kurtçuklara dönüşmesi durumudur. Daha sonra bu kurtçuklar sindirim sisteminde yaşamaya başlarlar ve enfeksiyona neden olurlar. Bağırsak parazitleri tedavi edilebilen ancak bazen tekrarlayabilen bir hastalıktır.
BAĞIRSAK PARAZİTLERİNİN NEDENLERİ
Bağırsak solucanları ile enfekte olmanın bir yolu, bir inek, domuz veya balık gibi enfekte bir hayvanın az pişmiş etinden yemektir. Bağırsak solucanı enfeksiyonuna yol açan diğer olası nedenler şunlardır:
- Kirlenmiş su tüketimi
- Kirlenmiş toprak tüketimi
- Kontamine dışkı ile temas
- Kötü temizlik
- Kötü hijyen
Yuvarlak kurtlar genellikle kirlenmiş toprak ve dışkı ile temas yoluyla bulaşır. Kontamine olan maddeyi tükettikten sonra, parazit bağırsağınıza gider. Sonra bağırsakta çoğalırlar ve büyürler. Bir kez ürettikleri ve miktar ve boyutta büyüdükçe, belirtiler ortaya çıkabilir.
Bazı insanlar herhangi bir semptom yaşamaksızın yıllarca bağırsak solucanlarına sahip olabilirler.
BAĞIRSAK PARAZİTİNİN BELİRTİLERİ
- Geceleri anüste kaşıntı,
- Kansızlık, kilo kaybı ve halsizlik,
- Beslenme bozukluğu,
- Kusma ve ishal,
- Karın ağrısı,
- Uyurken ağızdan salya gelmesi,
- Gaz / şişkinlik,
- Yorgunluk,
BAĞIRSAK KURTLARI NASIL BULAŞIR?
- Enfektif veya larva gelişmiş yumurtaların ağız yolu ile alınması
- Larva içeren enfekte etlerin yenilmesi
- Larvaların deriden girmesi (çengelli kurtlar)
- İnsektler tarafından ısırılma
PARAZİT ÇEŞİTLERİ NELERDİR?
- Kıl kurdu
- Kamçı kurdu
- Yuvarlak solucanlar
- Tenya
- Amip
- Giardia
- Çengelli kurtlar
BAĞIRSAK PARAZİTİNE KARŞI ALINABİLECEK ÖNLEMLER
- Çiğ olarak yenilen meyve ve sebzeler iyi yıkanmalıdır,
- İçilen suların temiz olduğundan emin olunmalıdır veya su kullanılmadan önce kaynatılmalıdır,
- Çocuklara yemek hazırlarken eller güzelce yıkanmalıdır,
- Çocuklara tuvaletten sonra, yemek yemeden önce, dışarıda oynadıktan sonra ellerin yıkanması alışkanlığı
- kazandırılmalıdır,
- Az pişmiş et yenilmemelidir,
- Çocuklar toprakta çıplak ayakla gezmemelidir,
- Parazit yumurtaları tırnak aralarında bulunabildiğinden tırnaklar düzenli kesilmelidir,
- Anne sütüyle beslenme koruyucudur. Bu nedenle bebekler ilk 6 ay sadece anne sütüyle beslenmelidir.
YORUMLAR