Bağışıklığık için C vitaminini neden ve nasıl almalıyız?

Prof. Dr. Derya Uludüz deryauluduz2015@gmail.com

Kış yaklaştıkça hepimiz bağışıklık sistemimizi güçlendirmenin yollarını arıyoruz. Grip, zatürre, Covid-19 derken endişeleniyoruz. Bağışıklığımızı güçlendirmenin en önemli yolu doğru beslenmekten geçiyor. C vitamini de burada önemli rol oynuyor.

C vitamini askorbik asit olarak bilinir, suda erir ve damar cilt, kemik ve eklemlerdeki dokuların tamiri için gereklidir. Aynı zamanda bağışıklık sisteminin sağlıklı çalışması için anahtar rol oynar. Peki nasıl?

1-C vitamini bağışıklık sisteminin çalışma tarzını değiştirerek canlı hücreler içinde virüslerin çoğalmasını yavaşlatan interferonların üretimini destekler.

2-Mikropların etrafını kaplayan beyaz kan hücrelerinden biri olan fagositlerin görevini artırır. Bir kere mikrobu yakaladıklarında onu sindirirler ve yok ederler.

3-C vitamin beyaz kan hücrelerinde sitokin üretimini artırır. Sitokinler beyaz kan hücrelerinden salınan iletişim proteinleridir ve bağışıklıkla ilgili bilgiyi diğer hücrelere aktarır.

4-Bağışıklık sisteminde aktif rol oynayan T ve B lenfositlerin üretimini artırır.

5-C vitamin hidrojen peroksit üretimini ve virüslerin yok edilmesini sağlar.

6-Mikroplara karşı antibiyotik yanıtını artırır.

7- Damardan alınan C vitamini, vücut iltihabi sitokinlerini düzenleyen NFkB'yi düşürür ve hücrede antioksidan görevi görür.

C vitamininin oldukça güçlü bir antioksidan olduğu biliniyor. En etkili yolu damardan yüksek doz uygulamadır. Damardan uygulandığında üstün yanı yüksek oranda antioksidan özellik gösterebilmesidir. Örneğin magnezyum ile karıştırılarak damardan yüksek dozda verildiğinde kanser hücrelerini öldüren ve tümörleri parçalayabilen özellik gösterdiği tespit edilmiştir.

Aynı zamanda C vitamini vücutta hidrojen peroksite dönüşür ve bu da yüksek doz antibiyotik etki gösterir ve toksik maddelerin de atılımını sağlar. C vitamini, genellikle diğer vitamin ve minerallerle birlikte damardan verildiğinde bağışıklık sistemimizi desteklemek, enfeksiyona karşı direnci artırmak, yara iyileşmesini hızlandırmak, alerji yakınmalarını azaltmak ve birçok hastalıktan korunmak için kullanılabilir. C Vitamini vücudumuzun kendi kendini iyileştirmesine yardımcı olur ve hatta yaşamı tehdit eden enfeksiyonları başarılı bir şekilde tedavi etmede etkili olduğu da kanıtlanmıştır.

Neden damar yolu ile verelim?

Ağız yolu ile alınan C vitamini her ne kadar olumlu etki gösterse de bu yolla alabileceğimiz miktar elbette damar yolu ile alabileceğimize kıyasla oldukça azdır. Bunun yanında ağızdan aldığımız fazla miktarlarda C vitamini bağırsaklarımızda müshil etkisi göstererek ishale yol açabilir. Fakat damar yolu ile aldığımız C vitamini dozu yüksek de olsa bağırsaklarımızda bir yan etki göstermez. Aksine damar yolu ile yüksek dozda C vitamini vücutta oluşan enfeksiyonların ve enflamatuar durumların tedavisinde önemlidir.

Aklınıza şu soru gelebilir. C vitamini vücutta depolanmıyor fazla alırsak atılmaz mı? Cevabı hayır. Yüksek dozda damardan verilen C Vitamini, kan dolaşımındaki iyonlarla etkileşime girerek Hidrojen Peroksit oluşturur. Bu durum vücutta güçlü bir oksidasyon sağlamak için kullanılabilir. Öyle ki, anti-tümör etkisi üzerine halen birçok çalışma devam etmektedir.

Size önerim en iyisi alıp almama ve kullanma önerileri hakkında doktorunuza mutlaka danışın.