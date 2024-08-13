Bahadır Kimya için gong çaldı! Bahadır Kimya kişi başına kaç lot verdi?
5-6-7 Ağustos tarihlerinde talep toplayan Bahadır Kimya için gong çaldı! Firmanın halka arzına 373.692 kişi katıldı; yatırımcıya kişi başı 22 lot düştü. 816 milyon TL halka arz büyüklüğüne sahip şirket, elde edeceği fonu ham madde tedariki ve işletme sermayesi gibi alanlarda kullanacak. İşte, Bahadır Kimya halka arz detayları...
Bir firma daha halka arz oldu; Bahadır Kimya için gong çaldı! Toplamda 16 milyon lot dağıtan firma, 816 milyon TL halka arz büyüklüğü açıkladı. 'BAHKM' kodu ile borsada işlem görmeye başlayan olan Bahadır Kimya, elde edeceği fonun yüzde 60-70'ini ham madde tedariki için kullanacak. İşte, Bahadır Kimya halka arz detayları...
BAHADIR KİMYA İÇİN GONG ÇALDI!
Bahadır Kimya 13 Ağustos 2024 yani bugün BIST'te işlem görmeye başlıyor.
BAHADIR KİMYA HALKA ARZ SONUÇLARI
Toplamda 16 milyon lot dağıtacak firmada, kişi başına 1122 TL değerinde 22 lot düştü. Firmanın halka arzına 373.692 kişi katıldı.
BAHADIR KİMYA HİSSE FİYATI NE KADAR?
Firmanın hisse fiyatı 51 TL olarak belirlendi.
BAHADIR KİMYA HALKA ARZ FON KULLANIMI
Yüzde 20-30 Yeni fabrika yatırımı ve diğer alternatif yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi.
- Yüzde 60-70 Hammadde tedariki.
- Yüzde 10-20 İşletme sermayesi.
BAHADIR KİMYA DİĞER HALKA ARZ DETAYLARI
Firmanın halka arzında T1-T2 bakiyesi kullanılmayacak ayrıca firma katılım endeksine de uygun değil. Firma, 'BAHKM' kodu ile BIST'te işlem görüyor.