Bahar yeni bölümüyle bu akşam Show TV'de! Bahar'ın 20. Bölümünde neler olacak?
Show TV'nin büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın, Cuma akşamları ekranlara gelmeye devam ediyor. Başrollerinde Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın yer aldığı Bahar 20. Bölümü ile bu akşam saat 20.00'de izleyici karşısına çıkıyor. MF Yapım imzalı yapımın yeni bölümünde, Bahar'ı zor zamanlar bekliyor. İşte, Show TV ile Bahar 20. yeni bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri haberimizde…
Show TV’nin MF Yapım imzalı fenomen dizisi Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın, Cuma akşamlarına damgasını vurmaya devam ediyor. Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Hatice Aslan, Füsun Demirel gibi başarılı oyuncuları buluşturan Bahar 20. Bölümü ile bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Yeni bölümü saatler 20.00’yi gösterdiğinde Show TV ekranı üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz. İşte, Show TV ile Bahar 20. yeni bölüm izle linki haberimizde...
BAHAR YENİ BÖLÜM İZLE
Show TV’nin büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Bahar 20. bölümü ile 15 Ekim Salı akşamı saat 20.00'de ekranlara geliyor.
Yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un oturduğu, senaryosunu Ayça Üzüm ve Nergiz Herdem İnce’nin kaleme aldığı dizinin yeni bölümünü aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.
BAHAR 20. BÖLÜM CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
BAHAR 20. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatacak olan “Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın’ın 20. Bölümünde; Evren geçmişinden gelen bir sürprizle karşı karşıya kalırken Bahar hem Evren’i hem kariyerini kaybetmekle sınanacaktır.
Rengin’in Bahar’ın evini alması aile içinde bütün dengeleri alt-üst etmekle kalmaz aynı zamanda çok büyük bir olaya sebep olur.
Seren ve Bahar bu büyük olayın etkisiyle boğuşurken Rengin’in yaptığı hata Bahar’ın çileden çıkmasına sebep olur.
Efsun’un ise Seren’i, Aziz Uras’tan ayırmak için yeni planları vardır.
Sinirlerine hakim olamayan Bahar kendini hiç ummadığı bir yerde bulacaktır.
Evren geçmişinden gelen bir sürprizle karşı karşıya kalırken Bahar hem Evren’i hem kariyerini kaybetmekle sınanacaktır.