BAHAR 20. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatacak olan “Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın’ın 20. Bölümünde; Evren geçmişinden gelen bir sürprizle karşı karşıya kalırken Bahar hem Evren’i hem kariyerini kaybetmekle sınanacaktır.