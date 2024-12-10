Bahar 28.bölüm izle: Show TV canlı yayın ekranı ile Bahar yeni bölüm tamamı full izle

BAHAR 28.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Tanıtımda, Bahar ve Timur kızları Umay konusunda karşı karşıya gelirken; Timur önce Bahar’ı Evren’le vurmaya çalışıyor daha sonra Doruk’tan Evren’e test yapmasını istiyor. Bahar, Evren’in geçirdiği zorlu süreçte onun en büyük destekçisi olurken; Evren hastalığının bir tedavisi olmadığını öne sürüyor. Bahar’ın “Birlikte bunun üstesinden geliriz, bunu hallederiz” sözlerinden sonra, Evren’in hayatta bazı şeylerin üstesinden gelmeye güçlerinin yetmeyeceğini ve bittiğini söylemesi ise izleyiciler için şok etkisi yaratıyor. İlişkilerinin bu zorlu sınavdan geçip geçemeyeceği ise büyük merak konusu oluyor.