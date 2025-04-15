Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin BAHAR 42. BÖLÜM CANLI İZLE || Show TV canlı yayın ekranı ile Bahar yeni bölüm izle full HD, kesintisiz

        Bahar 42. bölüm canlı izle ekranı! İşte bu akşam Bahar'ın yeni bölümünde yaşanacaklar

        Show TV'nin büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?, 15 Nisan Salı akşamı yeni bölümü ile ekrana geliyor. Bahar 42. bölüm canlı izle ekranı dizinin yeni bölümünü internet üzerinden takip etmek isteyen izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. MF Yapım imzalı dizinin yeni bölümünde, Bahar'ın nikah masasında aldığı şok karar, herkesi alt üst eder. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Bahar yeni bölüm izle full HD, donmadan, kesintisiz…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.04.2025 - 15:22 Güncelleme: 15.04.2025 - 15:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Show TV’nin medikal, komedi ve dram türündeki dizisi Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?, bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yeni bölümü internet üzerinden takip etmek isteyen seyirciler Bahar 42. bölüm canlı izle ekranı araştırması yapıyor. Yeni bölümde, kalp krizi geçiren Timur’un durumu kritik bir hal alırken Bahar bu kez de çocuklarıyla karşı karşıya gelir. Öte yandan Rengin’in başhekim olması Tuğra'yı hastanede daha da güçlü bir konuma getirir. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Bahar yeni bölüm izle full HD…

        2

        BAHAR’IN 42. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

        Bahar’ın nikah masasında aldığı şok karar, herkesi alt üst eder.

        3

        O sırada kalp krizi geçiren Timur’un durumu kritik bir hal alırken Bahar bu kez de çocuklarıyla karşı karşıya gelir.

        4

        Tüm bu yaşananların üstüne kalbi kırık Evren'in aldığı şok kararla derinden etkilenen Bahar, kendini işine adar.

        5

        Hastanede de durum Bahar'ın hayatı kadar karışıktır.

        6

        Rengin’in başhekim olması Tuğra'yı hastanede daha da güçlü bir konuma getirirken Bahar ve Çağla, Tuğra'nın gerçek yüzünü Rengin'e göstermek için seferber olur ancak üç kadın hiç beklenmedik olayların ortasında kalırlar.

        7

        BAHAR YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

        Bu akşam 20.00'de ekrana gelecek olan Bahar dizisinin 42. Bölümünü Show TV canlı yayın linki aracılığıyla izleyebilirsiniz.

        BAHAR 42. BÖLÜM CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        BAHAR TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

        9
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP kurultayı soruşturmasında ifadeler alınmaya başlandı
        CHP kurultayı soruşturmasında ifadeler alınmaya başlandı
        İstanbul'un en pahalı caddesi
        İstanbul'un en pahalı caddesi
        Sağlık Bakanlığı'ndan 'normal doğum' açıklaması
        Sağlık Bakanlığı'ndan 'normal doğum' açıklaması
        İngiliz asker orduyu dolandırdı, Türkiye'de saç ektirdi
        İngiliz asker orduyu dolandırdı, Türkiye'de saç ektirdi
        Mehmet Ali Erbil'in cezası açıklandı
        Mehmet Ali Erbil'in cezası açıklandı
        'Doğal akvaryum' incelemeye alındı
        'Doğal akvaryum' incelemeye alındı
        Ünlü rapçi tutuklandı
        Ünlü rapçi tutuklandı
        Kolon kanserini düşündüren 3 alarm belirtisi
        Kolon kanserini düşündüren 3 alarm belirtisi
        Muğla'da 'erken Anadolu geni'ne rastlandı
        Muğla'da 'erken Anadolu geni'ne rastlandı
        Trump'ın temsilcisi: Putin 'kalıcı barış' istiyor
        Trump'ın temsilcisi: Putin 'kalıcı barış' istiyor
        "Ticaret savaşlarında durum bize avantajlı olabilir"
        "Ticaret savaşlarında durum bize avantajlı olabilir"
        Fenerbahçe'de kiralıklar ne yaptı?
        Fenerbahçe'de kiralıklar ne yaptı?
        Güçlü hafıza için neleri tüketmeli?
        Güçlü hafıza için neleri tüketmeli?
        Galatasaray'daki kaleci adayları!
        Galatasaray'daki kaleci adayları!
        Trump'tan bir geri adım daha
        Trump'tan bir geri adım daha
        Yunus'ta iş imzaya kaldı!
        Yunus'ta iş imzaya kaldı!
        Kıraathanede öldürdü! "Namus meselesi" dedi!
        Kıraathanede öldürdü! "Namus meselesi" dedi!
        Ortaklar kavga etti müşteri öldü!
        Ortaklar kavga etti müşteri öldü!
        "Ayrılmadık" öpüşmesi
        "Ayrılmadık" öpüşmesi
        Yusuf Tekin: “Kimsenin başına silah dayamıyoruz, aksine proje okul sayısını azaltmaya çalışıyoruz”
        Yusuf Tekin: “Kimsenin başına silah dayamıyoruz, aksine proje okul sayısını azaltmaya çalışıyoruz”