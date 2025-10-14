Habertürk
Habertürk
        Bahar 54.bölüm canlı yayın izle: Bahar yeni bölüm tamamı full Show TV'de izle

        Show TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Bahar 54.bölüm izleyiciyle bu akşam buluşacak. Başrollerinde Demet Evgar, Buğra Gülsoy gibi isimlerin yer aldığı dizide bu hafta Elinde valizle kapı gösterilen Uras'ın herkesle kurduğu güven köprüsünün yıkılması onu köşeye sıkıştırıyor. Son çırpınışlarında Seren'e ulaşmaya çalışıyor ama Seren'in öfkesi dinmiyor. Bahar'ın 54. bölümü Show TV web sitesi üzerinden canlı ve anlık olarak aktarılacak. İşte, Show TV ile Bahar izle ekranı ve son bölüm özeti

        Habertürk
        Giriş: 14.10.2025 - 09:46 Güncelleme: 14.10.2025 - 09:46
        Salı akşamlarının vazgeçilmez dizisi Bahar izleyicisinin karşısına 54.bölümüyle çıkıyor. Sevilen dizinin 54. bölümünü kaçırmak istemeyenler, Show TV üzerinden diziyi anlık olarak izleyebilir. İşte, Bahar son bölüm özeti ve Show TV canlı yayın izleme linki...

        BAHAR 54.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

        Tanıtımda, Aziz Uras ve Hayal arasındaki öpüşme ailede büyük bir krize neden oluyor. Bu olay karşısında, Nevra kararlı bir şekilde Aziz Uras'ın arkasında durmaya ve onu Bahar'a karşı korumaya çalışıyor. Ancak Bahar, oğlunun yaşananlar hakkında dürüst olmadığını düşünüyor. Nevra'nın, "Sonuçta Seren el kızı" sözü, Bahar'ın geçmişindeki travmatik anıları canlandırıyor. Bu durum, aile içindeki gerilimi daha da artırıyor. Aziz Uras ve Seren'in ilişkisindeki bu ayrılık, ilerleyen bölümlerde nelerin yaşanacağına dair büyük bir merak uyandırıyor.

        Hayata tutunmanın gücünü yeniden hatırlatacak olan 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?' yeni bölümüyle salı akşam saat 20.00'de SHOW TV'de!

        BAHAR YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

        Bu akşam 20.00'de ekrana gelecek olan Bahar dizisinin 54. Bölümünü Show TV canlı yayın linki aracılığıyla izleyebilirsiniz.

        BAHAR 54. BÖLÜM CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        BAHAR TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

