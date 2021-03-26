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Bahar Candan'ı erkek arkadaşı darp etti

Sosyal medya fenomeni Bahar Candan, Uludağ'da erkek arkadaşı Murat D. tarafından darp edildi. Candan'ın yüzüne cep telefonuyla vuran Murat D., gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği adliyede adli kontrolle serbest bırakıldı

Bahar Candan'ı erkek arkadaşı darp etti! - Magazin haberleri
DHA

Katıldığı moda yarışmasıyla tanınan Bahar Candan, erkek arkadaşı Murat D. ile İstanbul'dan tatil için Uludağ'a gitti.

İddiaya göre, Murat D. ve arkadaşlarıyla birlikte otele yerleşen Candan, geçen çarşamba akşamı, lobide biriyle konuşmaya başladı. Daha sonra odaya çıkan Candan'a, Murat D., "Neden başkasıyla konuşuyor, selam veriyorsun?" diyerek, tepki gösterdi.

Çift arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışma sırasında Murat D., elindeki cep telefonuyla Bahar Candan'ın yüzüne vurdu. Odadan gelen kavga seslerini duyan otel çalışanları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Candan, özel aracıyla Çekirge Devlet Hastanesi'ne gitti. Tedavisinin ardından da İstanbul'a döndü. Otele gelen Uludağ İlçe Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Murat D., dün adliyeye sevk edildi. Murat D., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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