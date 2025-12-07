Habertürk
Habertürk
        Bahar canlı izle: Bahar 61.bölüm tamamı full Show TV'de izle

        Show TV ekranlarının sevilen dizisi Bahar artık Pazar akşamları izleyici karşısına çıkıyor. Ekrana gelecek yeni bölümde Rengin'i ameliyata ikna etmeye çalışan Bahar, onun beklenmedik isteğiyle sarsılır ve kritik bir karar vermek zorunda kalır. Diziyi internetten takip etmek isteyenler Bahar canlı izle linkine ulaşmaya çalışıyor. İşte, Bahar 61.bölüm tamamı izle ekranı ve yeni bölüm özeti

        Giriş: 07.12.2025 - 12:21 Güncelleme: 07.12.2025 - 12:21
        Bahar 61.bölüm Show TV’de yayınlanacak. Dizinin yeni bölümünde heyecan dorukta. Hastanede herkes kendi mücadelesiyle uğraşırken, en ağır sorumluluk yine Bahar’ın omuzlarındadır. Beşizleri annelerine kavuşturmaya çalışan Bahar, bu süreçte Rengin’in ölümcül hastalığını öğrenir. Peki Bahar yeni bölüm nasıl izlenir? İşte, Bahar izle ekranı ve tüm detaylar

        BAHAR 61.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

        Rengin’i ameliyata ikna etmeye çalışan Bahar, onun beklenmedik isteğiyle sarsılır ve kritik bir karar vermek zorunda kalır.

        Hastanede herkes kendi mücadelesiyle uğraşırken, en ağır sorumluluk yine Bahar’ın omuzlarındadır. Beşizleri annelerine kavuşturmaya çalışan Bahar, bu süreçte Rengin’in ölümcül hastalığını öğrenir.

        Seren’in hamlesi de, Aziz Uras’ın kontrolünü kaybetmesinden endişe etmesine yol açar. Oysa Uras çoktan kimsenin tahmin edemeyeceği bir karar almıştır. Tüm karmaşanın içinde Bahar’ın en büyük önceliği Rengin’dir. Harun’dan onu kurtarmasını ister; bu hem tıbbi hem de duygusal açıdan zorlu bir sınavdır. Rengin’i ameliyata ikna etmeye çalışan Bahar, onun beklenmedik isteğiyle sarsılır ve kritik bir karar vermek zorunda kalır. Bu sırada Parla’nın kendisinden saklanan gerçeği öğrenmesi işleri iyice karıştırır. Parla’nın aniden hayati bir tehlikenin içine düşmesi ise Bahar’ı hem bir anne hem de bir doktor olarak en zor sınavına taşır. Ve hastanede yaklaşan büyük tehlike, Bahar’ı bu kez yalnızca bir hastayı değil, başta Evren olmak üzere sevdiklerini de ölümün eşiğinden çekmek zorunda kalacağı bir mücadeleye sürükler.

        BAHAR İZLE

        Bahar, bu akşam 61. bölümü ile ekranlara gelecek. Dizi, Show TV web sitesi üzerinden anlık olarak yayınlanacak. Aşağıdaki linkten diziyi canlı olarak izleyebilirsiniz.

        SHOW TV CANLI YAYIN EKRANINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        BAHAR SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

