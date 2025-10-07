SHOW TV’de ekrana gelen, yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?', 53'üncü bölümüyle bu akşam ekranlara gelecek.

Yeni bölümde; Seren’in gözlerini beklenmedik şekilde açması Aziz Uras ve Seren ilişkisini yeniden biçimlendirirken Bahar’ın oğluyla ilgili şüphelerini derinleştirir. Seren’in geçmiş ve şimdi arasında sıkışması onu zorlarken; Harun ve Evren de baktıkları vakalar nedeniyle geçmişleriyle yüzleşmek zorunda kalır.

Bu durum Bahar ve Evren’i yakınlaştırırken Harun’un herkesten sakladığı büyük sırrı ortaya çıkar. Oğlunun sakladığı sırra iyice yaklaşan Bahar ise büyük bir kararın eşiğine gelir. Bahar, oğlunu mu, Seren’i mi seçecektir?

'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?'ın kadrosunda; Demet Evgâr (Bahar), Buğra Gülsoy (Evren), Mert Turak (Harun), Ecem Özkaya (Rengin), Elit Andaç Çam (Çağla), Esra Ruşan (Naz), Hayal Köseoğlu (Maral), Füsun Demirel (Gülçiçek), Demirhan Demircioğlu (Aziz Uras), Nil Sude Albayrak (Seren), Alisa Sezen Sever (Umay), Hasan Şahintürk (Reha), Sena Mia Kalıp (Parla), Ege Erkal (Doruk), Can Kızıltuğ (Yusuf), İrem Kahyaoğlu (Ahu), Mert Öner (Ferdi) ve Hatice Aslan (Nevra) gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.