'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?'dan ön izleme sahnesi
SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?'ın 53'üncü bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı
SHOW TV’de ekrana gelen, yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?', 53'üncü bölümüyle bu akşam ekranlara gelecek. Saat 20.00’de yayınlanacak diziden öz izleme sahnesi yayınlandı.
'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?'ın kadrosunda; Demet Evgâr (Bahar), Buğra Gülsoy (Evren), Mert Turak (Harun), Ecem Özkaya (Rengin), Elit Andaç Çam (Çağla), Esra Ruşan (Naz), Hayal Köseoğlu (Maral), Füsun Demirel (Gülçiçek), Demirhan Demircioğlu (Aziz Uras), Nil Sude Albayrak (Seren), Alisa Sezen Sever (Umay), Hasan Şahintürk (Reha), Sena Mia Kalıp (Parla), Ege Erkal (Doruk), Can Kızıltuğ (Yusuf), İrem Kahyaoğlu (Ahu), Mert Öner (Ferdi) ve Hatice Aslan (Nevra) gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.