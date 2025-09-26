Habertürk
        Haberler Televizyon 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?'ın yeni bölümünün ilk tanıtımı yayınlandı

        'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?'ın yeni bölümünün ilk tanıtımı yayınlandı

        SHOW TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?'ın merakla beklenen yeni bölümünün ilk tanıtımı yayınlandı

        Giriş: 26.09.2025 - 23:23 Güncelleme: 26.09.2025 - 23:23
        İlk tanıtımı yayınlandı
        SHOW TV'nin, MF Yapım imzalı sevilen dizisi 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?'ın merakla beklenen yeni bölümünden ilk tanıtım yayınlandı.

        İzleyicilerini her hafta farklı bir duyguyla baş başa bırakan dizinin yeni tanıtımında, hem hastaneyi hem de aile içindeki dengeleri altüst eden gelişmeler dikkat çekiyor.

        'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın'ın 52. Bölüm Tanıtımı:

        Tanıtımda hastanenin dört bir yanı Bahar ve Harun hakkındaki dedikodularla çalkalanırken, doktorlar daha önce benzeri görülmemiş vakalarla mücadele etti. Tam her şey yolunda giderken Seren’in yaşadığı sarsıcı olay herkesi derinden etkiledi. Boşanma kararı alan Uras ve Seren için bu gelişme, sınavlarını bambaşka bir noktaya taşıdı. Seren’in hayata tutunma mücadelesi karşısında kapıda herkes gibi endişeyle bekleyen Uras da en zor anlarından birini yaşadı. Bahar ise bir yandan ailesini ayakta tutmaya çalışırken, diğer yandan Seren’i yeniden hayata döndürmek için var gücüyle çabaladı. Bölümün öne çıkan sahneleri izleyiciye yoğun duygu geçişleri yaşattı. Bahar’ın içindeki fırtınalar, Uras ve Seren’in ilişkilerindeki kırılmalar ve yaşanan sürprizler, yeni bölüm öncesinde merakı da doruğa çıkarttı.

        Mehmet Can Bindal'ın yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu; Rana Mamatlıoğlu ile Bekir Baran Sıtkı'nın kaleme aldığı dizinin kadrosunda; Demet Evgâr, Buğra Gülsoy, Mert Turak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Esra Ruşan, Hayal Köseoğlu, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Ege Erkal, Can Kızıltuğ, İrem Kahyaoğlu, Mert Öner ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimler yer almaya devam ediyor.

        Hayata tutunmanın gücünü yeniden hatırlatacak olan 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?'yeni bölümüyle Salı 20.00'de SHOW TV'de!

        #show tv
        #Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?
