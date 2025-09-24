'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?'da dengeler değişti

SHOW TV’nin MF Yapım imzalı, ilgiyle takip edilen dizisi 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?', dün akşam ekrana gelen yeni bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi.

Güçlü oyunculuk performansları, etkileyici yeni hikâyesi ve dikkat çeken anlatım diliyle 51'inci bölüm büyük beğeni topladı.

'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?'ın 51'inci bölümü ABC1 20+ grubunda 3,53 izlenme oranı 10,66 izlenme payı, AB’de 3,39 izlenme oranı 12,06 izlenme payı, Total’de ise 3,06 izlenme oranı 10,08 izlenme payı elde etti.

"KARŞIMDA TANIDIĞIM EVREN VAR!"

Bahar, Harun’un sürpriz öpücüğüyle sarsılırken ondan bir açıklama bekledi. Ancak Harun’un suskunluğu, gözlerindeki pişmanlıkla birleşince seyircide büyük merak uyandırdı. Bahar’la geçmişten gelen hesaplaşması, onun gizemli tavırlarını daha da dikkat çekici kıldı. Bir panik atak sırasında Evren’in Harun’u görüp sert bir şekilde uyarması, Evren’in Bahar’dan hâlâ vazgeçmediğinin işareti oldu. Ancak bu gerilim, kıskançlıkla birleşince Bahar’ın kalbini kıran sözlere dönüştü. Evren tam dönülmez bir yola girmek üzereyken, Bahar’a gerçek hislerini açıklayarak kıskançlığının aslında sevgisinden kaynaklandığını itiraf etti.

REKLAM Dün akşam ekrana gelen yeni bölümüyle ilgi toplayan dizi #Bahar etiketiyle sosyal medyada yaklaşık 4 saat boyunca TT listesinde kaldı. Mehmet Can Bindal'ın yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu; Rana Mamatlıoğlu ile Bekir Baran Sıtkı’nın kaleme aldığı, dizinin kadrosunda; Demet Evgâr, Buğra Gülsoy, Mert Turak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Esra Ruşan, Hayal Köseoğlu, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Ege Erkal, Can Kızıltuğ, İrem Kahyaoğlu, Mert Öner ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimler yer almaya devam ediyor. REKLAM 'BAHAR: ÇİÇEK AÇMAYA HAZIR MISIN?'IN 51'İNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU? Hastaneye gelen bir vaka, Harun için yıllar önce kapanmamış defterleri yeniden açtı. Hastanın durumu, ona kaybettiği kardeşini hatırlatınca Harun’un içinde gizli kalmış acılar bir kez daha gün yüzüne çıktı. Bu ani yüzleşme yalnızca Harun’u değil, Bahar’ı da derinden etkiledi. Bahar, Harun’un gözlerindeki acıyı gördükçe geçmişten taşıdığı kendi anılarıyla yüzleşti. Ancak Harun’un hâlâ sürdürdüğü ketum ve gizemli tavırlar, Bahar’ın kafasında cevaplanmamış soruları daha da çoğalttı. İkilinin arasındaki görünmez duvar, bu bölümde izleyicilere hem gerilimi hem de merakı en yoğun haliyle hissettirdi.

“O senin kardeşin değil”; Öte yandan Naz ile bebeğinin kontrolüne giren Bahar, hayatının belki de en zor anlarından birini yaşadı. Odaya adımını attığı andan itibaren hissettiği ağırlık, kalbine işleyen büyük bir hayal kırıklığına dönüştü. Evren’e olan gönül bağının ilk kez bu kadar kırıldığını hisseden Bahar, artık onun bambaşka bir yola girdiğini kabullenmek zorunda kaldı. Bu fark ediş, Bahar’ın içinde yıllardır süregelen inanç ve bağlılık duygularını sarsarak izleyiciye yürek burkan anlar yaşattı. Hastanede yaşanan vaka Harun’un karanlık geçmişini yeniden hatırlatmakla kalmadı, aynı zamanda Bahar’a duyduğu öfkenin asıl sebebini de ortaya çıkardı. Yıllar önce okuldan kovulmasına neden olan kişinin Bahar olduğu gerçeği, Harun’un içindeki nefret ve kırgınlığı daha da derinleştirdi. O anlarda Harun’un yüzündeki öfke ile acı arasında gidip gelen ifadeler, karakterin yaşadığı fırtınayı tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi. Hastayı kurtarmayı başarsa da, kardeşini kurtaramamış olmanın yarattığı çaresizlik Harun’un ruhunda onulmaz bir yara olarak yeniden kanadı.