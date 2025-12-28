Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin BAHAR FİNAL CANLI İZLE | Bahar 64.bölüm izle Show TV’de! Bahar final bölüm tamamı full izle ekranı

        Bahar 64.bölüm izle Show TV'de! Bahar final bölüm tamamı full izle ekranı

        Bahar 64.final bölüm Show TV'de izleyiciyle buluşuyor. Bu akşam ekrana gelecek olan bölümde Bahar, hayatının en büyük dönemecine geldiği final bölümünde, çıktığı yolculukta tamamlayamadığı ne varsa hepsiyle bir kez daha yüzleşmek zorunda kalır. İşte, Bahar izle ekranı ve yeni bölüm özeti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.12.2025 - 16:11 Güncelleme: 28.12.2025 - 18:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Bahar bu akşam ekrana geliyor. Final bölümüyle ekrana gelen bölümde heyecan dorukta. Diziyi internet üzerinden takip etmek isteyenler Bahar izle ekranına ulaşmaya çalışıyor. İşte, Bahar izle ekranı ve tüm detaylar

        2

        BAHAR 64.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

        Bahar, hayatının en büyük dönemecine geldiği final bölümünde, çıktığı yolculukta tamamlayamadığı ne varsa hepsiyle bir kez daha yüzleşmek zorunda kalır.

        Bahar, hayatının en büyük dönemecine geldiği final bölümünde, çıktığı yolculukta tamamlayamadığı ne varsa hepsiyle bir kez daha yüzleşmek zorunda kalır. Kendini seçmenin bedelini, sevdiklerini kaybetme ihtimalini ve yeniden başlamanın cesaretini aynı anda taşırken, hayattan gerçekten ne istediğini sorgulamaya başlar. Cevap ise, yıllar önce vazgeçtiği bir hayalde saklıdır. Bahar bu hayalin peşinden kararlılıkla ilerlerken, sevdikleri de kendi hayatlarını değiştirecek büyük kararların eşiğine gelir. Herkes için yeni yollar açılırken, Bahar, kendisini yeni vedaların beklediğini fark eder.

        Bu fark ediş, onun sevdiklerine yaklaşımını ve kendisinde neyi değiştirmesi gerektiğini yeniden sorgulamasına neden olur. Bahar, aradığı cevabın aslında hiç de uzakta olmadığını anladığı anda, Evren’in gidişiyle ilgili ortaya çıkan bir sır her şeyi altüst eder. Tüm bu karmaşanın ortasında Bahar, her şeye rağmen kendini seçmeyi ve tohumunu ektiği hayalleri yeşertip kendini yeniden var etmeyi başarabilecek midir?

        3

        BAHAR İZLE

        Bahar, bu akşam 64. bölümü ile ekranlara gelecek. Dizi, Show TV web sitesi üzerinden anlık olarak yayınlanacak. Aşağıdaki linkten diziyi canlı olarak izleyebilirsiniz.

        SHOW TV CANLI YAYIN EKRANINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        BAHAR SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Markette el işaretiyle yardım istedi!
        Markette el işaretiyle yardım istedi!
        Makas attı, alev aldı, motoru fırladı!
        Makas attı, alev aldı, motoru fırladı!
        Somaliland'e çağrı: Yabancıları topraklarınıza sokmayın
        Somaliland'e çağrı: Yabancıları topraklarınıza sokmayın
        Cezaevinden çıktı, birlikte yaşadığı kadını katletti
        Cezaevinden çıktı, birlikte yaşadığı kadını katletti
        Kadınlar arasındaki kavgada cinayet!
        Kadınlar arasındaki kavgada cinayet!
        Beşiktaş'a Serie A'dan sürpriz golcü!
        Beşiktaş'a Serie A'dan sürpriz golcü!
        Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltılar
        Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltılar
        Nargile faciası! 6 kişi hastaneye kaldırıldı!
        Nargile faciası! 6 kişi hastaneye kaldırıldı!
        Kar yağışı kentleri etkiledi
        Kar yağışı kentleri etkiledi
        Sabiha Gökçen'de yeni dönem başlıyor
        Sabiha Gökçen'de yeni dönem başlıyor
        Brigitte Bardot hayatını kaybetti
        Brigitte Bardot hayatını kaybetti
        Melatonin uyku sorunlarını çözmüyor
        Melatonin uyku sorunlarını çözmüyor
        Trump Zelenskiy ile görüşecek
        Trump Zelenskiy ile görüşecek
        Tapu çetesi Sadullah Paşa'nın gelinini de katletti!
        Tapu çetesi Sadullah Paşa'nın gelinini de katletti!
        Siz hepiniz ben tek
        Siz hepiniz ben tek
        Fenerbahçe'den Davide Frattesi hamlesi!
        Fenerbahçe'den Davide Frattesi hamlesi!
        Mutlulukları uzun sürmedi
        Mutlulukları uzun sürmedi
        2026'ya girerken size eşlik edecek 8 tarif!
        2026'ya girerken size eşlik edecek 8 tarif!
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir