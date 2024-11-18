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        Haberler Televizyon 'Bahar'ın, 25'inci bölümünün 2'nci tanıtımı yayınlandı

        'Bahar'ın, 25'inci bölümünün 2'nci tanıtımı yayınlandı

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın, 25'inci bölümünden yeni bir tanıtım daha yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.11.2024 - 23:55 Güncelleme: 19.11.2024 - 00:00
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        25'inci bölümünden yeni bir tanıtım daha
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        SHOW TV'nin MF Yapım imzalı dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın, 25'inci bölümünden yeni bir tanıtım daha yayınlandı.

        Heyecanın ve gerilimin had safhaya tırmandığı tanıtımda, Bahar’ın itirafı herkes için bir şok dalgası yaratırken; Bahar’ın oğlu Aziz Uras’la karşı karşıya gelmesi dikkat çekiyor.

        Aileleri yüzünden büyük bir kavganın eşiğine gelen Aziz Uras ve Seren ilişkisinin akıbeti konusunda da soru işaretleri oluşuyor.

        Tanıtımda; Evren, elindeki problem ameliyat sırasında nüksedince, Bahar’dan yardım istiyor; bunu duyan kurul gerçeği aydınlatması için Bahar’ı çağırınca, Bahar’ın aşkını mı yoksa doğru olanı yapmayı mı seçeceği büyük merak konusu oluyor.

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        Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu Ayça Üzüm ve Nergiz Herdem İnce’nin kaleme aldığı, SHOW TV’de ekranlara gelen MF Yapım imzalı dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Nizam Namidar, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı dizide, Nihal Yalçın da 'Efsun' karakterine hayat veriyor.

        Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatacak olan 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?' her Salı saat 20.00'de SHOW TV'de!

        İşte Bahar: 'Kalbini Dinlemeye Var Mısın?' 25'inci Bölüm 2'nci Tanıtımı;

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        #Bahar
        #show tv
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