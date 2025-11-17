'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?'ın yeni bölümü yarın akşam yayınlanacak

SHOW TV'nin, MF Yapım imzalı sevilen dizisi 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?'ın merakla beklenen yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı. İzleyicilerini, her hafta farklı bir duyguyla baş başa bırakan dizinin yeni tanıtımında, taşlar yerinden oynuyor.

Tanıtımda; Bahar, Maral’ın hamlelerinden sonra artık onunla yüzleşmeye karar veriyor. Maral’ın tüm cesaretiyle amacının Uras olduğunu açıklaması ise Bahar’ın içindeki öfkenin fitilini bir kez daha ateşliyor. Bahar, Uras'ı uyarmaya gittiğinde oğlunun gözlerinde gördüğü umutsuzluğu anlasa da hemen pes etmeye asla niyetlenmiyor. Bu sırada Evren, Naz’ın yalanları karşısında çaresiz kaldığını hissedince evde tansiyon yükseliyor. Evren’in hali karşısında şaşkına dönen Bahar ve Çağla ise ne yapacağını bilemiyor. Naz’ın gerçek yüzünü kanıtlamaya çalışan Evren öfkesine yenik düşerken kendisini çıkmaz bir yola girmek üzere buluyor. Bunun sonucunda Naz’ın bebeğine ne olacağı ise büyük bir merak konusu oluyor.