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        Haberler Televizyon 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın, 40'ıncı bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

        'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın, 40'ıncı bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın, 40'ıncı bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.03.2025 - 23:45 Güncelleme: 23.03.2025 - 23:45
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        İkinci tanıtım yayınlandı
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        SHOW TV’nin MF Yapım imzalı, sevilen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın, merakla beklenen 40'ıncı bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı.

        Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu; Deniz Akçay’ın kaleme aldığı, senaryo ekibinde; Armağan Gülşahin, Gökhan Atasoy ve Murat Emir Eren’in birlikte yer aldığı dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Ege Erkal, İrem Kahyaoğlu, Özgü Delikanlı ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı dizide; Nihal Yalçın 'Efsun' karakterine, Emre Karayel de 'Tolga' karakterine hayat verirken, Tuğrul Tülek de konuk oyuncu olarak yer alıyor.

        Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatacak olan 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?' her salı saat 20.00’de SHOW TV'de!

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        #Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?
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