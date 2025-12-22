Bahar Şahin: En büyük korkum Fenerbahçeli bir koca

Ünlü oyuncu Bahar Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla en büyük korkusunu açıkladı.

Sıkı bir Galatasaray taraftarı olan oyuncu, paylaşımında; "Hayattaki en büyük korkum ne biliyor musun? Rabbimin bana Fenerbahçeli bir koca vermesi. Bak, çok korkuyorum. Beşiktaş olur, Galatasaray mükemmel olur zaten de… Aklına gelebilecek her takım olur. Ama Fenerbahçe… Asla. İmkânsız ya! İmkânsız." ifadelerini kullandı.