        Bahar Şahin: En büyük korkum Fenerbahçeli bir koca - Magazin haberleri

        Bahar Şahin: En büyük korkum Fenerbahçeli bir koca

        Bahar Şahin, sosyal medya paylaşımında en büyük korkusunun Fenerbahçeli bir eş olduğunu söyledi

        Giriş: 22.12.2025 - 20:06 Güncelleme: 22.12.2025 - 20:57
        "En büyük korkum Fenerbahçeli bir koca"
        Ünlü oyuncu Bahar Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla en büyük korkusunu açıkladı.

        Sıkı bir Galatasaray taraftarı olan oyuncu, paylaşımında; "Hayattaki en büyük korkum ne biliyor musun? Rabbimin bana Fenerbahçeli bir koca vermesi. Bak, çok korkuyorum. Beşiktaş olur, Galatasaray mükemmel olur zaten de… Aklına gelebilecek her takım olur. Ama Fenerbahçe… Asla. İmkânsız ya! İmkânsız." ifadelerini kullandı.

        #Bahar Şahin
