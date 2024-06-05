BAHAR SON BÖLÜM ÖZETİ

Herkes Umay ve Parla’nın haberini almasıyla hastaneye gelir.Rengin ve Bahar hastanede gerilir, Timur ne yapacağını bilemez.Yangın görüntülerini izleyen Doruk, gördükleri karşısında tepkisiz kalamaz!Nevra son bir kez Bahar ve Timur’u barıştırmak için bir araya getirir ve bu sırada Necmettin hakkında ki gerçeği öğrenir!