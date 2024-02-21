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        Haberler Televizyon 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?'dan yeni afiş

        'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?'dan yeni afiş

        SHOW TV'nin yeni dizisi 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?'dan yeni bir afiş daha yayımlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.02.2024 - 08:57 Güncelleme: 21.02.2024 - 08:57
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        'Bahar'dan yeni afiş
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        SHOW TV’nin, MF Yapım imzalı yeni dizisi ‘Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?’dan yeni bir afiş daha yayımlandı. Diziye de adını veren Bahar’ın (Demet Evgar) kendi hayatıyla ilgili uyanışı hedef alan yaratıcı afiş çalışması göz doldurdu.

        Hayatının merkezine kendinden çok eşini ve çocuklarını koyan Bahar’ın, ani bir hastalıkla yaşadığı dönüşüm serüvenine tanık olduğumuz 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?' adlı dizinin yeni afişi de Bahar’ın yaşadığı bu zorlu ama bir o kadar da umut dolu hikâyenin izlerini taşıyor.

        Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu Ayça Üzüm’ün kaleme aldığı, MF Yapım imzalı dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Sena Kalıp, Alisa Sezen Sever, Sena Mia Kalıp ve Hatice Aslan gibi birbirinden güçlü isimler yer alıyor.

        Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatacak olan 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?' her salı saat 20.00’de SHOW TV...

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        #Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?

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