'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?'dan yeni afiş

SHOW TV’nin, MF Yapım imzalı yeni dizisi ‘Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?’dan yeni bir afiş daha yayımlandı. Diziye de adını veren Bahar’ın (Demet Evgar) kendi hayatıyla ilgili uyanışı hedef alan yaratıcı afiş çalışması göz doldurdu.

Hayatının merkezine kendinden çok eşini ve çocuklarını koyan Bahar’ın, ani bir hastalıkla yaşadığı dönüşüm serüvenine tanık olduğumuz 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?' adlı dizinin yeni afişi de Bahar’ın yaşadığı bu zorlu ama bir o kadar da umut dolu hikâyenin izlerini taşıyor.