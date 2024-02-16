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        Haberler Televizyon 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?'ın ilk bölümü Youtube'da 2.5 milyonu geçti

        'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?'ın ilk bölümü Youtube'da 2.5 milyonu geçti

        Show TV'nin yeni dizisi 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?' aldığı yüksek reytinglerin yanı sıra dijitalde de ilgiyle izleniyor. Dizinin ilk bölümü Youtube'da 2.5 milyon izlenmeyi geçti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.02.2024 - 13:22 Güncelleme: 16.02.2024 - 13:26
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        Dijitalde de zirvede
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        Geçtiğimiz salı ilk bölümüyle AB ve ABC1 20+ kategorilerinde en çok izlenen yapım olan SHOW TV'nin yeni dizisi 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?' YouTube kanalında da yoğun bir ilgi gördü. Çok kısa bir sürede 2.5 milyon izlenmeyi aşan dizi, trendler listesinde de zirveye oturdu.

        Sıcak, yüreklere dokunan hikayesi ve usta oyuncu kadrosuyla alkış toplayan diziden yayımlanan yeni afiş de göz doldurdu. Dizinin başrol oyuncularından Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya ve Hatice Aslan’ın yer aldığı renkli afiş; ani hastalığı sonrası yeniden doğmaya hazırlanan Bahar’ın yeni yolculuğunda daha güçlü ve kararlı olacağının ipuçlarını veriyor.

        Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu Ayça Üzüm’ün kaleme aldığı, MF Yapım imzalı, kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Sena Kalıp, Alisa Sezen Sever ve Hatice Aslan gibi birbirinden güçlü isimleri bir araya getiren 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?' her salı saat 20.00’de Show TV’de!

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?
        #demet evgar

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