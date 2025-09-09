Bahar yeni sezon oyuncuları kimler? Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın yeni sezon oyuncu kadrosu
Show TV'nin MF Yapım imzalı sevilen dizisi Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın yeni sezonu ile ekranlara dönüyor. Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Ecem Özkaya, Esra Ruşan, Füsun Demirel, Hatice Aslan gibi başarılı isimleri buluşturan dizinin üçüncü sezonunda kadroya yeni isimler dahil oldu. Yapıma katılan yeni oyuncuları öğrenmek isteyen izleyiciler ise bu noktada ''Bahar yeni sezon oyuncuları kimler, kadroya hangi oyuncular katıldı?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın yeni sezon oyuncu kadrosu...
Show TV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın yeni sezon ilk bölümüyle bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerinde Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Ecem Özkaya’nın Füsun Demirel ve Hatice Aslan’ın yer aldığı dizinin kadrosuna yeni oyuncular katıldı. Yeni isimlerin hikayenin seyrini nasıl etkileyeceği ve hangi karakterlerle senaryoya dahil olacakları merak konusu oldu. Peki, Bahar yeni sezon oyuncuları kimler, hangi oyuncular katıldı? İşte Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın dizisi yeni sezon oyuncu kadrosu ve dizi karakterleri…
BAHAR: ÇİÇEK AÇMAYA HAZIR MISIN YENİ SEZONU AÇIYOR!
Show TV’nin büyük ilgi gören dizisi Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın, 9 Eylül 2025 Salı akşamı yeni sezon ilk bölümüyle ekranlara geliyor.
Yönetmen koltuğunda Mehmet Can Bindal‘ın oturduğu, senaryosunu Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı’nın kaleme aldığı dizi, 3. sezonda yeni oyuncuları ile izleyici karşısına çıkıyor.
BAHAR YENİ SEZON OYUNCULARI
Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın dizisinin yeni sezon oyuncu kadrosuna iki yeni isim dahil oldu.
Mert Turak, Amerika’dan gelen bir beyin cerrahına hayat vererek hikâyeye farklı bir boyut katacak.
Hayal Köseoğlu ise enerjisi ve dikkat çekici karakteriyle Bahar evrenine yeni bir soluk getirecek.
Böylece dizinin dramatik yapısına yeni çatışmalar, yeni ilişkiler ve yepyeni heyecanlar eklenecek.
Bahar’ın güçlü kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Füsun Demirel, Esra Ruşan, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Ege Erkal, Can Kızıltuğ, İrem Kahyaoğlu, Mert Öner ve Hatice Aslan gibi sevilen isimler yer almaya devam ediyor.
BAHAR’IN 49. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Timur’un ölümüyle dünyaları alt üst olan çocuklarına destek olmaya çalışan Bahar, onları yeniden hayata bağlamak için elinden geleni yapıyordur.
Bu uğurda mesleğinden bile bir süre uzak kalmayı göze almıştır.
Fakat beklenmedik bir anda kendini sokak ortasında verilen bir ölüm kalım savaşının ortasında bulunca doktorluğa beklediğinden önce dönmüş olur.
Hastaneye geldiğindeyse onu hiç ummadığı kötü bir sürpriz karşılar.
Geçmişinden unutmak istediği biri, Harun, hastaneye başhekim olmuştur. Harun’un kendisine karşı büyük bir hıncı olduğunu bilen Bahar, evdeki hayatı kadar hastanedeki hayatının da zorlu geçeceğini anlar.
Bunların yanında duygusal hayatında da hiç beklemediği bir darbe alacaktır.
Bahar ve Evren herkesten gizleseler de yeniden beraberlerdir. Ancak ilişkileri bugüne dek verdikleri tüm sınavlardan daha büyük bir sınavın eşiğindedir.