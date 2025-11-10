Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Bahçede cesetle karşılaştı! 8 metreden düşmüş! | Son dakika haberleri

        Bahçede cesetle karşılaştı! 8 metreden düşmüş!

        Bursa'da evinin bahçesine çıkan yaşlı bir kadın, cansız bir bedenle karşılaştı. Ölen kişinin 43 yaşındaki Yunus Özdemir olduğu ve 8 metre yükseklikten bahçeye düştüğü belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2025 - 10:28 Güncelleme: 10.11.2025 - 10:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bahçede cesetle karşılaştı! 8 metreden düşmüş!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde evinin bahçesine çıkan yaşlı kadın, cansız bir bedenle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis; 43 yaşındaki Yunus Özdemir'in 8 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybettiğini belirledi.

        İHA'nın haberine göre feci olay, saat 00.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 43 yaşındaki Yunus Özdemir, henüz belirlenemeyen bir nedenle yaklaşık 8 metre yükseklikten bir evin bahçesine düştü.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Bir süre sonra ev sahibi yaşlı kadın, bahçeye çıktığında Özdemir'i yerde hareketsiz yatarken buldu. Kadının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Yunus Özdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi.

        Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, savcılık incelemesinin ardından Özdemir'in cansız bedeni otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Havada, karada, denizde saat: 09.05... Atamızı anıyoruz
        Havada, karada, denizde saat: 09.05... Atamızı anıyoruz
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Ulu Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87.yılı
        Ulu Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87.yılı
        "Vatan sana minnettardır"
        "Vatan sana minnettardır"
        "Bunun adı intihar!"
        "Bunun adı intihar!"
        Bir gizem çözüldü: Louvre dedektifinin kimliği belli oldu
        Bir gizem çözüldü: Louvre dedektifinin kimliği belli oldu
        "Liderliği yakalama şansı yükseldi"
        "Liderliği yakalama şansı yükseldi"
        Alper, 21 yaşındaydı... Yardım etmek istedi öldü!
        Alper, 21 yaşındaydı... Yardım etmek istedi öldü!
        Hangi ülke güne nasıl başlıyor?
        Hangi ülke güne nasıl başlıyor?
        Merkür, Yay burcunda geriliyor! İşte haftalık burç yorumları
        Merkür, Yay burcunda geriliyor! İşte haftalık burç yorumları
        Otomotivdeki çip krizinde çözüm sinyali
        Otomotivdeki çip krizinde çözüm sinyali
        Ankara'da can pazarı! 4 ölü, 3 yaralı
        Ankara'da can pazarı! 4 ölü, 3 yaralı
        Eğlence mekanında kadını ateşe verdi!
        Eğlence mekanında kadını ateşe verdi!
        5 ülke, 5 farklı kahve ritüeli
        5 ülke, 5 farklı kahve ritüeli
        Bugün başlayan TOKİ başvuruları için TÜDER’den uyarı
        Bugün başlayan TOKİ başvuruları için TÜDER’den uyarı
        Kütahya'da dehşet! Yeni doğan bebek apartman boşluğuna atıldı!
        Kütahya'da dehşet! Yeni doğan bebek apartman boşluğuna atıldı!
        Trump'tan gümrük vergisi kararı
        Trump'tan gümrük vergisi kararı
        ABD tarihinin en uzun hükümet kapanmasında geçici uzlaşma
        ABD tarihinin en uzun hükümet kapanmasında geçici uzlaşma
        Yurt genelinde hava açık 2 bölgede sağanak!
        Yurt genelinde hava açık 2 bölgede sağanak!
        Namağlup tek takım!
        Namağlup tek takım!