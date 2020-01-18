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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 15. Dönem Eğitim faaliyetlerinin tamamlanması dolayısıyla düzenlenen sertifika töreninde konuştu.

"İSLAM İLE BAĞDAŞMAZ"

Bugün Ortadoğu’da herkes birbirine hasım olduğunu kaydeden MHP lideri, "Mısır’da Sisi, Suriye’de Esad, Libya’da Hafter, sorarım sizlere, İslam medeniyetinin neresiyle bağdaşmaktadır? Türk-İslam ahlakını yaşamış, akıl ve izanla beraber merhamet ve şefkati yüceltmiş bir coğrafyadan seri katil nasıl çıkar, cani nasıl çıkar, iblise ruhu satanlar nasıl çıkar, mazlumlara kast eden teröristler nasıl türer? İslam’ı terörle ilişkilendirme alçaklığına teşebbüs edenlerin şerefli maziden ne kadar haberleri vardır?" diye konuştu.

"ZİLLETE DÜŞMÜŞLER"

"Dışarıdan gelip yenemeyenler, içeriden çözmeyi deniyorlar" diyen Bahçeli, şöyle devam etti: "Kullandıkları kirli araçlar ve aracılar da bellidir. FETÖ, PKK, DEAŞ, kiralık tetikçiler, işbirlikçi yöneticiler, bölgesel komplolar, etnik ve mezhep fesadı, zillete düşmüş siyasi partiler işte bunlardan bazılarıdır. Türkiye’de CHP bunların kontrolündedir. İP bunların kolcusudur. HDP terör aparatıdır. Hesap hep aynıdır ve kalleştir. Hedef hep aynıdır ve hıyanettir."

"BİR DAHA GELMESİNLER"

"Türkiye’nin güvenliği Misak-ı Milli haritasının son sınırından başlayacaktır" ifadelerini kullanan Bahçeli, bölgede tehlikenin kaynağında yok edilmesi gerektiğini belirterek, "Türkiye’nin emperyal hedefler taşıdığını iddia edenler bize göre yediği ekmeğe ihanet eden, içtiği suya, soluduğu havaya kast eden zalim piyonlarıdır. Bunlar gitsin terörist Demirtaş’ın kanlı tiyatrosunu izlesinler. Gitsinler Esad’la yanak yanağa versinler. Gitsinler CHP’yle birlikte Kanal İstanbul’a kendilerini atsınlar. Ve gitsinler bir daha da gelmesinler" diye konuştu.

"İTTİFAKA SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Cumhur İttifakı ve cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin mesajlar veren Bahçeli, şu ifadeleri kullandı: "Cumhur İttifakı’na sahip çıkacağız. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini yaşatacağız. Söz verdik, kesinlikle yapacağız. Duruş gösterdik, mutlaka riayet edeceğiz. Hıyanet dalgaları tsunami boyutunda olsa da, irade ve imanımızla direneceğiz, direndikçe korkulukları devireceğiz, devirdikçe korkakları kevgire çevirip Türkiye’nin önünü açacağız. Huzurumuza kast eden fail ve fiilerle mücadelemiz durum ve şartlara göre değişim göstermeden, olay ve olgulara göre şekil almadan sürecektir. Siyasetimiz istikrarlıdır, aynen korunacaktır"