Bahçeli'den CHP'ye başsağlığı mesajı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli,tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) eski Genel Başkanı Altan Öymen'in yakınlarına baş sağlığı diledi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli "Cumhuriyet Halk Partisi Eski Genel Başkanı, Gazeteci-Yazar Sayın Mehmet Altan Öymen’in vefatından büyük bir üzüntü duydum. Merhum Altan’a Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyor; acılı ailesine, Cumhuriyet Halk Partisi’ne sabır ve başsağlığı temennilerimi iletiyorum. Mekanı cennet olsun inşallah." mesajını paylaştı.
*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.