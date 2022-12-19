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MHP Lideri Bahçeli, Hacıbektaş'ta bulunan arsasını Horasan Erenleri Federasyonu’na hibe etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde üstüne kayıtlı olan 5788,91 metrekarelik (yaklaşık 6 dönüm) arsayı bedelsiz olarak Horasan Erenleri Federasyonu’na hibe ettiğini açıkladı

MHP Lideri Bahçeli, Hacıbektaş'ta bulunan arsasını Horasan Erenleri Federasyonu’na hibe etti - En Son Haberler
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde kendi adına bulunan arsayı bedelsiz olarak Horasan Erenleri Federasyonu'na hibe ettiğini açıkladı.

Bahçeli konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

"ALEVİ DE BİZİZ, SÜNNİ DE BİZİZ, CAFERİ DE BİZİZ"

Anadolu’nun Türklükle ve İslamla müşerref olmasını sağlayan hikmet ve hidayet ehli Allah dostlarını, Ehli Beyt’in aziz büyüklerini, ezcümle muhterem ceddimizi hürmetle, rahmetle, minnetle anıyorum. Allah hepsinden razı olsun diyorum. Alevi de biziz, Sünni de biziz, Caferi de biziz. Hepsinden önemlisi ve önceliklisi biz Müslüman Türk milletiyiz. Horasan Erenleri Federasyonu’na hediye ettiğim arsanın takdire şayan nice hizmetlere ve manevi ilerlemeye vesile olmasını Allah’tan niyaz ediyorum. Hayırlı olsun. Unutulmasın ki, biz ezelden ebede uzanan ve asla kırılamayacak kardeşlik bağlarına sahibiz. Hiç kimseyle ayrımız, gayrımız yoktur. Mevzi farklılıkların muhteşem ve tarihi kaynaşmamıza herhangi bir engel çıkaramayacağına yürekten inanıyorum.

"ANLAYIŞIMIZDA MEZHEP AYRIŞMASINA YER YOKTUR"

Alevi de bizim, Sünni de bizimdir. Hepsi birden Türk milletinin asil ve eşit mensuplarıdır. Türk ve Müslüman olmak güzelliklerin en güzelidir. Hem nimet, hem bereket, hem de varoluşumuzun ziynetidir. Horasan, “Güneşin Doğduğu Yer, Güneş Ülkesi” diye bilinmektedir. Horasan mukadderat hazinemiz, kardeşlik ve kaderdaşlık hazinedarımızdır. Bizim anlayışımızda mezhep ayrışmasına ve ayrılığına asla yer yoktur. Buna gerek yoktur. Kaldı ki bu makul değildir.


"TÜRK'ÜN DÜNYAYI VE BEŞERİYETİ KUCAKLAYAN YÜZLERİ"

Horasan erenleri bekamızın kilidi, milli ve dini birliğimizin kemer taşıdır. Merhum Hocamız Prof. Dr. Ö. Lütfi Barkan’ın “Kolonizatör Türk Dervişleri” diye tanımladığı kutlu büyüklerimiz kalpleri fethetmiş, Türk’ün dünyayı ve beşeriyeti kucaklayan mukaddes yüzleri olmuşlardır. Mazi kayıtlarımızın mana ve muhtevası değerlendirildiğinde, Anadolu’yu ve Balkanları imar ve ihya eden manevi önderlerimizin Horasan kaynağından doğup Türk-İslam ruhunu elden ele kahramanca taşıdıkları, kararlılıkla tebliğ ettikleri gayet net olarak anlaşılacaktır.

"GÖNÜL DÜNYAMIZIN YÜKSEK MİMARLARI, İMAN TÜRBEDARLARI"

Merhum Hocamız Prof.Dr. Erol Güngör diyordu ki: “Nerede evliya kabri varsa orası Türk toprağıdır. Evliyası olmayan yerde Türk de yok demektir.” Gönül dünyamızın yüksek mimarları, inanç hayatımızın şanlı mihmandarları bizi biz yapan vatan, millet ve iman türbedarlarıdır. Aksi halde milli irade siyaset kalpazanlarına, sahte demokratlara, yargı kararından siyasi sonuç çıkarmak için Saraçhane nöbeti bekleyen parti başkanlarına bunun hesabını sandıkta misliyle soracaktır.

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