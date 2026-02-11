Canlı
        Bahçeli'den CHP'nin kürsü eylemine sert tepki: Antidemokratik ve faşizan | Son dakika haberleri

        Bahçeli’den CHP’nin kürsü eylemine sert tepki: Antidemokratik ve faşizan

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kabinedeki değişiklikleri "hukuki ve meşru" olarak niteleyip yeni Adalet ve İçişleri bakanlarını tebrik etti.TBMM'de yemin sırasında CHP'nin kürsü işgalini sert sözlerle eleştirdi

        Giriş: 11.02.2026 - 18:16 Güncelleme: 11.02.2026 - 18:16
        Bahçeli'den CHP'lilere tepki
        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kabinedeki görev değişikliklerini savunarak CHP’nin TBMM Genel Kurulu’ndaki kürsü eylemine tepki gösterdi. Bahçeli, “Yürürlükteki Anayasa’nın amir hükümleri ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin doğası kapsamında Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde görev değişikliği yaşanmıştır. Bu demokratik takdir ve tercih son derece hukuki ve meşru bir çizgide gerçekleşmiştir” dedi.

        "BAKANLARIMIZA BAŞARILAR DİLİYORUM"

        Görevlerinden affını talep eden Adalet ve İçişleri bakanlarına teşekkür eden Bahçeli, yerlerine atanan isimleri tebrik ederek “kanun ve meşruiyet dairesinde” göreve geldiklerini vurguladı: “Bunların yerine kanun ve meşruiyet dairesinde atanan Adalet ve İçişleri Bakanlarımıza ayrı ayrı başarılar diliyor, tebriklerimi iletiyorum.”

        CHP'NİN MECLİS'TEKİ KÜRSÜ EYLEMİ

        Bahçeli, TBMM’de yeni bakanların, özellikle Adalet Bakanı’nın yemin töreni sırasında CHP’nin kürsü işgaline gittiğini öne sürerek sert ifadeler kullandı: “CHP’nin kürsü işgaline kadar varan anti demokratik ve faşizan muameleleri hiçbir açıdan haklı ve mazur görülemeyecektir. Bu tahammülsüz ve nobran tavrın ne siyasetle ne de demokrasiyle ilgisi vardır.”

        "BOZGUNCU VE BUNALIM HAVARİSİ"

        CHP’nin tutumunu “bozguncu ve bunalım havarisi” sözleriyle niteleyen Bahçeli, MHP’nin Cumhurbaşkanı ve yeni bakanlara desteğini de yineledi: “Milliyetçi Hareket Partisi, Sayın Cumhurbaşkanımızın takdir ve tasavvurlarının yanı sıra ataması yapılan yeni bakanlarımızın sonuna kadar arkasında ve yanındadır.”

