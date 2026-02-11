Bahçeli’den CHP’nin kürsü eylemine sert tepki: Antidemokratik ve faşizan

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kabinedeki görev değişikliklerini savunarak CHP’nin TBMM Genel Kurulu’ndaki kürsü eylemine tepki gösterdi. Bahçeli, “Yürürlükteki Anayasa’nın amir hükümleri ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin doğası kapsamında Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde görev değişikliği yaşanmıştır. Bu demokratik takdir ve tercih son derece hukuki ve meşru bir çizgide gerçekleşmiştir” dedi.

"BAKANLARIMIZA BAŞARILAR DİLİYORUM"

Görevlerinden affını talep eden Adalet ve İçişleri bakanlarına teşekkür eden Bahçeli, yerlerine atanan isimleri tebrik ederek “kanun ve meşruiyet dairesinde” göreve geldiklerini vurguladı: “Bunların yerine kanun ve meşruiyet dairesinde atanan Adalet ve İçişleri Bakanlarımıza ayrı ayrı başarılar diliyor, tebriklerimi iletiyorum.”

CHP'NİN MECLİS'TEKİ KÜRSÜ EYLEMİ

Bahçeli, TBMM’de yeni bakanların, özellikle Adalet Bakanı’nın yemin töreni sırasında CHP’nin kürsü işgaline gittiğini öne sürerek sert ifadeler kullandı: “CHP’nin kürsü işgaline kadar varan anti demokratik ve faşizan muameleleri hiçbir açıdan haklı ve mazur görülemeyecektir. Bu tahammülsüz ve nobran tavrın ne siyasetle ne de demokrasiyle ilgisi vardır.”