Bahçelievler'de yalnız olduğu için intihar etmek istedi mahsur kaldı İstanbul Bahçelievler'de Tunuslu bir kişi yalnız olduğu gerekçesiyle intihar girişiminde bulundu. İntihardan vazgeçen kişi bu sefer çıktığı yerde mahsur kaldı