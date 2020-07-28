Bahçesaray, rafting merkezi olmayı hedefliyor - VAN

AA

Terör olayları nedeniyle bölgenin saklı kalan güzellikleri, huzur ortamıyla ulusal, uluslararası, sosyal ve sportif etkinliklerin yapılacağı merkezler haline getiriliyor.Yüksek dağların eteklerinde, yemyeşil ormanları ve bozulmayan yapısıyla ünlü Bahçesaray ilçesinde de Müküs Çayı'nda üzerine ulusal ve uluslararası rafting yarışlarının yapılabileceği parkurlar oluşturuluyor.İlçede kurulan rafting takımı ve doğaseverlerin gerçekleştirdiği etkinliklerle raftinge olan ilginin arttığı Bahçesaray'da, Türkiye Rafting Federasyonu da yeni etkinlikler için çalışmalarını sürdürüyor.- "Türkiye'deki en uygun parkurlardan biri"Türkiye Rafting Federasyonu (TRF) Başkanı Fikret Yardımcı'nın talimatlarıyla ilçeye gelen Milli Takımlar Başantrenörü Savaş İzmirli, AA muhabirine, ilçedeki 20 sporcuya rehber eğitim verdiklerini söyledi.Eğitimlere katılanların bundan sonra antrenör olabileceğini belirten İzmirli, "Burada 20 kişilik pırlanta gibi genç arkadaşımıza başarılı bir eğitim verdik. Burayı gezmeye gelen misafirlere eğitimi tamamlayan gençlerimiz rafting yaptırdı. Diktiğimiz ağacın meyvelerini almaya başladık. Türkiye'nin yüzde 70-80 nehirlerini görmüşümdür, ilçenin çayının muazzam bir suyu var. Berraklığı, temizliğiyle dalgaların bol ve riskin en az olduğu bir nehir." diye konuştu.Bahçesaray'a komşu olan Çatak ilçesinde kurulan rafting takımının yeni olmasına rağmen tüm şampiyonalarda adından söz ettirdiğini ifade eden İzmirli, bölgedeki çocukların yaşantısında nehir olmasının şampiyonluklarda bir adım öne çıkmalarını sağladığını vurguladı.Türkiye'nin bir çok yerinde Bahçesaray'daki imkanların bulunmadığını aktaran İzmirli, bölgenin bu anlamda gelişmesi için federasyon olarak gerekli desteklerin verileceğini dile getirdi.- "İlçemiz doğa sporları ve inanç turizmi merkezi"Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdür Vekili Affan Orhan ise ilçenin rafting başta olmak üzere doğa sporları ve inanç turizmi açısından bölgenin en önemli merkezlerinden biri olduğunu belirtti.Bu güzelliklerin tanıtımını yapmak için çalışma yürüttüklerini aktaran Orhan, şunları kaydetti:"Bahçesaray güzellikleriyle Türkiye'nin en güzide yerlerinden biri ama maalesef turizme açılmış bir yer değil. Van'daki tur şirketleriyle görüşüp ilçemize davet ettik. Rafting başta olmak üzere ilçenin inanç turizmini, kültürünü, buradaki insanların sosyal yaşamını tanıtmak istiyoruz. Buraya gelen misafirlerin yapacağı paylaşımlarla Bahçesaray'ın daha çok tanınacağına ve daha çok insanın gelmeye başlayacağına inanıyoruz. Buraya gelen misafirler mağaradan çıkarak Dicle'yi besleyen Müküs Çayı'nı, inanç turizminde Mir Hasan'ı Veli, Arvas Medresesi, Feki Teyran türbelerini görebiliyor. Tarihi kiliseleri ve köprüleri gezip sonrasında rafting yapıp gezilerini tamamlıyorlar. Bu eğitimi tamamlayan 20 rehber gencimizle ilçemizde bulunan tüm mahallelerdeki gençlerimize rafting yaptıracağız. Bunların içerisinden seçeceğimiz yetenekli gençlerle ülkemize çok iyi sporcular yetiştireceğiz. En büyük amacımız ilçeden yetişen raftingcilerle Türkiye Şampiyonu olmak."İlçeye gelerek rafting yapan sporculardan Şule Yangın da tur sayesinde Bahçesaray'ın doğal ve tarihi güzelliklerini görme fırsatı bulduklarını bildirerek, "Raftingin sonunda şok etkisi yaratan suda serinlemek inanılmazdı. Bahçesaray'ı hep sosyal medyadan görüyordum, böyle bir organizasyon yapıldığını duyunca katılmak istedim. Burada ilk kez rafting yaptım. İnanılmaz bir heyecan oldu benim için." dedi.