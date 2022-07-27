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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Bahçeye gitti, 4 gündür haber yok!
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Bahçeye gitmek için çıktı, 4 gündür kayıp!

Mersin'in Tarsus ilçesinde bamya ve üzüm toplamak için bahçeye giden 62 yaşındaki Uğur Taşyürek, kayıplara karıştı. Evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Taşyürek'in oğlu, 4 gündür ulaşamadıkları babasını her yerde arıyor.

Son dakika: Bahçeye gitti, 4 gündür haber yok!
Bahçeye gitti, 4 gündür haber yok!
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İHA

Mersin'de, geçen pazar günü bahçeye giden Uğur Taşyürek'ten (62) 4 gündür haber alınamıyor.

İHA'nın haberine göre, 24 Temmuz Pazar günü saat 07.00 sıralarında Hacıhamzalı Mahallesi'ndeki evinden çıkan Uğur Taşyürek'ten ailesi bir daha haber alamadı. Kayıp başvurusu yapan oğlu Ömer Taşyürek, babasını her yerde arıyor.

'KÖY YAKININDA TESPİT EDİLEMEDİ'

Babasını görenlerin güvenlik güçlerine bildirmesini isteyen Taşyürek, "Babam bahçeden bamya ve üzüm toplamak için evimizden çıktı. Ondan sonra kendisine ulaşılamamıştır. En son yine aynı gün 24 Temmuz Pazar günü saat 16.00 civarında bir çoban tarafından Hacıhamzalı Mahallesi Muzmulu mevkisindeki bir tarlanın kenarında görülmüştür. Jandarma, AFAD ekipleri ve köylülerin tüm aramalarına rağmen köy içinde veya yakınında tespit edilememiştir. 4 gündür haber alınamamaktadır. Görenlerin Allah rızası için en yakın güvenlik güçlerine bildirmelerini istiyorum" dedi.

Ömer Taşyürek, babası kaybolduğunda üzerinde beyazlı yeşilli şapka, gri tişört, gri şalvar ve spor ayakkabı bulunduğunu söyledi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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