Bahia - Sport Recife maçı öncesi rakamlar

Bahia ve Sport Recife, 06 Eylül 2018 Perşembe günü Brezilya Serie A maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 01:30. 25 puanlı Bahia 14. sırada bulunuyor, Sport Recife 23 puana sahip ve 17. sırada. Bahia son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Sport Recife, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 462 kodlu maçı oynayanlar; Bahia galibiyet oranı 1.50, beraberlik oranı 3.30, Sport Recife galibiyet oranı 4.30. Alt oranı 1.45, üst oranı 1.95. Karşılıklı gol var 1.85, karşılıklı gol yok 1.50 oranını kazandıracak.

Bahia önceki hafta Sao Paulo mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Sport Recife, Corinthians karşılaşmaında 1-0 kazandı.

Bahia, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Bahia, kendi sahasında 17 gol attı, 11 gol yedi.

Sport Recife, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 8 mağlubiyet elde etti. Sport Recife, deplasmanda 8 kez ağları sarsarken, 22 kez topu kendi kalesinde gördü.

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